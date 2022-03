Betreiber für Neulengbacher Flüchtlingsquartier gesucht

Werbung

Für die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Blindenheim in Unterdambach wird ein professioneller Betreiber gesucht. Die Gespräche laufen.

Caritas übernimmt nicht, will aber bei Lösung mithelfen

Die Caritas steht nicht als Betreiberin des Flüchtlingsquartiers zur Verfügung. Generalsekretär Christoph Riedl erklärt gegenüber der NÖN: „Es hat sich gezeigt, dass in den vergangenen Wochen eine selbstgesteuerte Struktur entstanden ist, die von den Bewohnern und Bewohnerinnen selbst sowie ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern getragen wird. Die notwendige Struktur eines organisierten Quartiers ist in dieser Situation nachträglich schwer zu implementieren“.

Dazu komme, dass die Caritas der Diözese St. Pölten aktuell in vielen Aufgaben parallel gefordert ist. Auch die hohe Zahl an Covid-Infektionen beeinträchtige die kurzfristige Belastbarkeit: In vielen Bereichen würden pandemiebedingt viele verlässliche Mitarbeiter fehlen. Caritasdirektor Hannes Ziselsberger: „Wir haben dem Besitzer jedoch angeboten, bei der Findung einer Lösung – etwa durch direkte Mietverträge mit den Geflüchteten – zu helfen.“

Auch das Rote Kreuz würde als Betreiber der Flüchtlingsherberge in Frage kommen. Pressesprecherin Sonja Kellner bestätigt auf Anfrage der NÖN, dass es Gespräche gibt: „Genauso wie in anderen Quartieren auch.“ Wann eine Entscheidung fällt, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

Gernot Steier, der Besitzer der Liegenschaft, hofft jedenfalls, dass ein professioneller Träger die Flüchtlingsbetreuung übernimmt: „Irgendwer Kompetenter soll eine Lösung sagen und das soll dann auch passieren.“ Wie berichtet leben schon seit Anfang März Kriegsflüchtlinge in dem Gebäudekomplex. Eine Privatinitiative ist im Einsatz.

Ärger über Kritik an Unterbringung

Die Kritik, dass es teilweise chaotisch zugegangen sei, ärgert den Heim-Besitzer. Freiwillige seien keine Profis. Er habe vom Land die Zusage für Unterstützung gehabt, ein Vertrag sei ihm in Aussicht gestellt worden, den habe er bis jetzt nicht, so Steier zur NÖN.

Früher als erwartet habe man außerdem mehr Flüchtlinge als angekündigt nach Unterdambach geschickt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten laufe alles in geordneten Bahnen, betont Steier, aber: „Was fehlt, ist eine finanzielle Perspektive.“

Von der zuständigen Abteilung des Landes heißt es: „In der gegenständlichen Causa sind diverse vertragstechnische Fragen noch zu klären, die unter anderem die Bestandsverhältnisse und sonstige wichtige Fragen betreffen. Die Beteiligten sind hier in laufenden Gesprächen.“

Langer Atem erforderlich

