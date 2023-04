SPÖ-Umfrage: Wem geben Lokalpolitiker aus dem Wienerwald die Stimme?

„Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich wähle Hans Peter Doskozil“, sagt der frühere Altlengbacher SPÖ-Bürgermeister Wolfgang Luftensteiner.

Rund 148.000 SPÖ-Mitglieder sind bei der Mitgliederbefragung von 24. April bis 10. Mai stimmberechtigt. Zur Wahl stehen Pamela Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil und Andreas Babler.

Luftensteiner begründet seine Entscheidung so: „Hans Peter Doskozil hat für mich glaubhaft sozialdemokratische Punkte im Burgenland umgesetzt und er hat Führungsqualität bewiesen, in der Krise und im Burgenland.“ Nur Doskozil könne eine Wahl für die SPÖ gewinnen, ist der Altlengbacher Politiker überzeugt.

Die Neulengbacher SPÖ-Fraktionsvorsitzende Julia Drapela will sich öffentlich nicht äußern, wem sie ihre Stimme gibt: „Für mich ist es wichtig, dass nach der Mitgliederbefragung Ruhe einkehrt und wir wieder inhaltlich unsere Stärken ausspielen. Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen.“

Alfred Spiegl, Vorsitzender der SPÖ Kirchstetten/Totzenbach möchte in der Öffentlichkeit ebenfalls keine Empfehlung abgeben. Die progressiven Kräfte werden sich durchsetzen, meint er. Die Mitgliederbefragung hält er für die richtige Entscheidung, die sich positiv auswirke: „Es freut mich, dass wir aufgrund der bevorstehenden Abstimmung in Kirchstetten neue Mitglieder begrüßen dürfen. Die Mitglieder sind die Meinungsbildner in der Organisation.“

Auch der Maria Anzbacher SPÖ-Gemeinderat Franz Ille hält sich bedeckt: „Mir geht es nicht um die Person, sondern um Inhalte und Werte der Sozialdemokratie. Nach dem jahrelangen Zweikampf könnte der neu dazugekommene Kandidat der lachende Dritte sein.“ Die Mitgliederbefragung sei offensichtlich die einzige Möglichkeit, die verfahrene Situation zu lösen. „An der Stelle von Pamela Rendi-Wagner hätte ich persönlich schon früher das Handtuch geworfen, aber es hat sich ja niemand gefunden, der es machen wollte“, so Ille.

Klar für Andreas Babler spricht sich die Altlengbacher SPÖ-Vorsitzende Anita Fisselberger aus: „Er weiß genau, wie es den Menschen an der Basis in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage geht. Was wir dringend brauchen ist eine Parteispitze, die glaubhaft die guten Ideen den Menschen an der Basis vermittelt.“ Fisselberger wünscht sich, dass die Sozialdemokratie wieder zur alten Stärke findet und gute Politik für alle Menschen im Land macht.

Frühestens am 22. Mai wird das Ergebnis vorliegen.

