Laabental: Was Kräuter in der Region alles können

Den Stoffwechsel ankurbeln, das Immunsystem kräftigen und die Frühjahrsmüdigkeit vertreiben – das alles können Wildkräuter, weiß Natalie Brezer. Sie ist Kräuterpädagogin und kennt sich mit den Kräutern im Laabental bestens aus.

„Der Bärlauch ist wohl eines der bekanntesten essbaren Wildgemüse“, informiert sie. Sein botanischer Name weist darauf hin, dass Bären diese Pflanze nach dem Winterschlaf als erste Nahrung zu sich nahmen. Dadurch wurden ihre Bärenkräfte wiedererweckt. „Man sagt, dass diese Kräfte beim Genuss von Bärlauch auch auf den Menschen übergehen sollen“, so Brezer, die aber auch vor seinen giftigen Doppelgängern warnt: Herbstzeitlose und Maiglöckchen. Deshalb betont die Brand-Laabenerin auch: „Man sammelt nur das, was man zu 100 Prozent sicher bestimmen kann.“ Deshalb sei es wichtig, sich im Vorfeld intensiv mit Wildkräutern zu befassen. „Und es gilt: Weniger ist mehr. Lieber zu Beginn wenige Wildkräuter genau kennenlernen und sich ihrer Bestimmung sicher sein“, rät die Kräuterpädagogin, die auch auf die Vielfalt an Wildpflanzen im Laabental hinweist. „Als Teil des Biosphärenparks Wienerwald gibt es hier viele unberührte Wiesen und Wälder, die zum Spazierengehen und sammeln einladen“, sagt Brezer, der aber auch ein achtsamer Umgang mit der Natur wichtig ist: „Der beste Sammler ist der, dessen Sammelplatz nach der Ernte nicht als solcher erkennbar ist.“ An Wald- und Wegrändern sowie an Flurgrenzen seien im Laabental auch viele Wildobststräucher zu finden. Im Frühling sei das der Holunder.

Brezer hat schon als Kind gerne gesammelt

„Es gibt eine Vielzahl an essbaren Wildkräutern. Weit mehr als hundert sind es definitiv“, weiß die Brand-Laabnerin. Einige könne man als Wildgemüse oder als Spinatersatz verwenden, allen voran Brennnessel, Giersch, Bärlauch oder Wiesenbärenklau. Andere würden sich aufgrund ihres intensiven Geschmacks besser als Würzkraut eignen. Dazu gehört zum Beispiel die Gundelrebe, der Wiesensalbei oder die Schafgarbe.

„Dann gibt es auch noch essbare Bäume, wie die jungen Blätter der Linde zum Beispiel“, weiß Brezer, für die die Natur schon immer ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens warem „Als Kind habe ich es geliebt, draußen durch den Wald und über die Wiesen zu streifen und dabei ‚Schätze‘ in Form von Wildpflanzen, Steinen, Federn und dergleichen zu sammeln“, erzählt sie.

Ihre Ausbildung und die Tätigkeit als Erlebnispädagogin habe ihr Interesse für all die Pflanzen geweckt und deshalb hat Brezer auch die Ausbildung zur zertifizierten Kräuterpädagogin abgeschlossen.

Vor sechseinhalb Jahren hat sie mit ihrem Mann ein Haus mit einem Obst- und Gemüsegarten, eigener Wiese und Wald in Brand-Laaben gekauft. „Hier kann ich nun meiner Begeisterung für Wildpflanzen und deren unterschiedlichste Verwendungsmöglichkeiten nachgehen“, so Brezer, die seit einem Jahr ihr Wissen auch in Wildkräuter-Workshops weitergibt. Der nächste Workshop „Zartes Grün“ ist am 22. April im ehemaligen Gasthaus Vogl.

