Literatur, Kunst und Kultur standen in der Vergangenheit regelmäßig am Programm des Kulturstammtisch Kirchstetten. Im Juli wäre bereits der 250. Stammtisch geplant gewesen, als Gast hätte zum Jubilläum Schauspieler und Buchautor Miguel Herz Kestranek vorbeigeschaut. Corona machte dem ganzen allerdings einen Strich durch die Rechnung und die Veranstaltung wurde – wie so viele – abgeblasen.

Aber: „Keine Sorge wir kommen wieder, doch derzeit ist für uns die Gesundheit unserer Mitglieder und Freunde vorrangiger“, informiert die Obfrau des Kulturstammtisch Kirchstetten, denn sie und ihr Team „könnten es nicht verantworten, wenn auch nur eine Ansteckung in Zusammenhang mit unseren Veranstaltungen passieren würde.“

250. Kulturstammtisch und 30-Jahr-Jubilläum

Im September hätte es wieder losgehen sollen, nun wird aber alles auf 2021 verlegt. „Auch wenn es im Herbst/Winter noch keine Veranstaltungen von uns geben wird, hoffen wir, im Frühjahr 2021 wieder schöne Abende ausrichten zu können, die in entspannter und damit auch der Seele wohltuender Weise durchgeführt und somit für Publikum, aber auch Ausführende wieder ein Genuss werden können“, so Panagl.

Für 2021 ist Panagl bereits miteinigen Künstlern in Verhandlung, genaueres werde aber noch nicht verraten. Fix ist, dass der 250. Kulturstammtisch nachgefeiert wird und im Herbst 2021 das Jubiläum „30 Jahre Kulturstammtisch“ mit besonderen, hauptsächlichen humorvollen Leseabenden auf dem Programm steht. Denn: „Uns ist nach den Jahrzehnten der Kulturarbeit das Weiterführen der Tradition, der Veranstaltungen und des Austausches zwischen Künstlern und Publikum ein großes Anliegen. Wir wissen auch um die prekäre Situation jener Kulturschaffenden, die ausschließlich davon leben.“