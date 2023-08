Biomasse: Neue Heizung geht Ende August in St. Christophen in Betrieb

Vor über 20 Jahren hat die Fernwärmegenossenschaft eine Biomasse-Fernwärmeanlage in St. Christophen in Betrieb genommen. „Josef Breitenecker war damals ein Visionär“, zollt Bürgermeister Jürgen Rummel dem damaligen FWG-Obmann Respekt. Die Heizung wird gemeinschaftlich genutzt, Landwirte aus der Region beliefern das Werk mit Holz.

Die Heizung ist in die Jahre gekommen, jetzt wurde der Kessel getauscht. Die Firmen Matzinger und Wallner und das Raiffeisen Lagerhaus haben die Arbeiten durchgeführt. Am 30. August geht die neue Heizung mit dem 150kw-Kessel in Betrieb. Schule, Kindergarten, Pfarre und ein Privater werden mit Energie versorgt. Das Projekt wird mit Mitteln aus dem Schul- und Kindergartenfonds gefördert.

Nach wie vor beliefern Landwirte aus dem Raum St. Christophen die Anlage mit Holz. „Die Wertschöpfung bleibt in der Region“, zeigt sich Bürgermeister Jürgen Rummel zufrieden.