Kirchstetten gewann Preis für Frühjahrsputz

„Wir halten Niederösterreich sauber!“ Unter diesem Motto waren auch heuer wieder in vielen Gemeinden freiwillige Helferinnen und Helfer unterwegs, um achtlos weggeworfenen Müll wegzuräumen. Landesweit wurden heuer fast 900 Frühjahrsputz-Aktionen durchgeführt. Im Großteil der 573 Gemeinden wurde also mehr als eine Flurreinigung organisiert. Mehr als 40.000 Personen haben sich daran beteiligt. „Im Verbandsgebiet des GVU St. Pölten/Land haben 36 Frühjahrsputzaktionen stattgefunden“, so die Info vom Gemeindeverband für Umweltschutz und Abgabeneinhebung.

Der Gemeindeverband hat vier Gewinnpakete als kleines Dankeschön verlost. Unter den Gewinnern war auch die Gemeinde Kirchstetten mit Feuerwehr und Jägerschaft. Bürgermeister Josef Friedl nahm den Preis entgegen. Zu gewinnen gab es Gutscheine für den „So schmeckt Niederösterreich“-Onlineshop und zwei Bio-Bäumchen von Natur im Garten verlost. Die Bäumchen können online ausgesucht werden und werden den Gewinnern zum Selberpflanzen zugestellt. „So kann man der Natur auch nach dem Frühjahrsputz etwas Gutes tun“, freut sich Obmann Franz Hagenauer.

Gewonnen haben außerdem die Gemeinden Weinburg, St. Margarethen/Sierning undHaunoldstein. Julia Hackner und Geschäftsführer Johann Freiler gratulierten seitens des GVU im Bezirk St. Pölten.