Internet-Ausbau in Neulengbach geplant

Schnelleres Internet könnte es bald in einigen kleineren Ortschaften geben. Die Stadtgemeinde Neulengbach plant in Kooperation mit A1 den Glasfaser-Ausbau in Raipoltenbach, Schwertfegen, Weiding, Mosletzberg, Berging, Langenberg, Altanzing, Obereichen, Umsee, Matzelsdorf und Wolfersdorf.

„Es geht um etwa 250 Haushalte, die Zugang zum A1-Glasfasernetz bekommen können. Wenn 40 Prozent zusagen, dann baut A1 aus. Schön wäre es, wenn wir 60 Prozent zusammenbringen“, sagt Stadtrat Helmut Leonhartsberger.

Anfragen bezüglich schnellerem Internet habe es immer wieder gegeben, der Druck sei größer geworden, so Leonhartsberger. Bei einer Infoveranstaltung im Gasthaus Schabschneider in Raipoltenbach haben etwa 45 Personen gleich Interesse an einem Glasfaser-Anschluss bekundet.

Der Gemeinde entstehen durch den Ausbau keine Kosten. Für den einzelnen Kunden betragen die Investitionen bei der Verlegung bis zur Grundstücksgrenze 300 Euro. „Das ist also überschaubar“, so Helmut Leonhartsberger. Er hofft, dass sich noch viele Bürgerinnen und Bürger bis 24. November für das Glasfaser-Angebot entscheiden. Dann könnte das Projekt bis nächsten Herbst realisiert werden.

„Es geht nur um den Anschluss bis zur Grundstücksgrenze. Man muss keinen Internetvertrag anmelden und es muss auch kein Internetvertrag mit A1 abgeschlossen werden“, erklärt Leonhartsberger. Interessenten können sich bei ihm oder in der Bauabteilung melden.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.