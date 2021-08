Vom frischen Gemüse bis hin zu Nudeln, Milch und Fleisch: Rund 30 Direktvermarkter verkaufen mittlerweile ihre Produkte im Hofladen von Daniela Zeilinger.

2018 eröffnete die Grabenseerin, die auch Bio-Landwirtin im Nebenerwerb ist, ihren Laden, den sie „Etliches von rundumadum“ nannte. Vergangenes Jahr ist die Familie mit dem Geschäft auf den eigenen Hof an die Hauptstraße gezogen.

Seither hat sich das Sortiment stetig vergrößert. „Wir haben jetzt Fisch aus Kapelln und Bio-Rindfleisch aus Röhrenbach, aber auf Bestellung, das muss man vorher sagen“, erzählt Zeilinger. Für Herbst hat die Grabenseerin geplant, ihr Angebot zu erweitern. In Zukunft will sie ihren Kunden auch Back- und Kochkurse anbieten. Das Verarbeiten von regionalen Produkten je nach Saison soll dabei im Vordergrund stehen. „Junge, gesunde und schnelle Küche, so etwas stelle ich mir vor“, erzählt die Bio-Landwirtin. Ein Brot-Backkurs findet bereits fix statt.

Das Sortiment vom Hofladen „Etliches von rundumadum“ vergrößerte sich in den vergangenen Jahren laufend. Am Foto: Astrid Eigner und Hofladen-Besitzerin Daniela Zeilinger. Veraszto

Dass das Wetter heuer besonders untypisch ist, hat Zeilinger bei den Produkten gemerkt: „Beim Getreide ist es zum Glück gegangen, aber Salat habe ich zum Beispiel erst später bekommen“, erzählt sie. Probleme gab es deshalb aber keine. „Die Kunden, die in solchen Läden einkaufen gehen, haben für so etwas Verständnis“, weiß Zeilinger. Besonders beliebt war der Hofladen in der Zeit während den Lockdowns: „Da war schon ein Boom da, Corona war nicht nur schlecht. Für Direktvermarkter und regionale Produkte war Corona gut, weil die Leute begonnen haben, darüber nachzudenken, wo ihr Essen herkommt. Die Regionalität wird jetzt mehr wertgeschätzt“, so die Grabenseerin. Geöffnet hat der Hofladen jeden Freitag von 16 bis 19 Uhr und am Samstag von 8 bis 12 Uhr.