Schüler schafft Kunstwerk in der Mittelschule Laabental

„Obwohl ich erst im Halbjahr in die Mittelschule Laabental gekommen bin, durfte ich mich trotzdem mit einem großen Kunstwerk in der Aula verewigen“, strahlt der 14-jährige Laabner Felix Freinberger, als er stolz sein Kunstwerk in der Aula der Mittelschule zeigt. Felix ist das große Ausnahmetalent, der auch bereits mit seinem Künstlernamen „ FuWa“ für Aufsehen in der Kunstszene sorgt.

Während die vierten Klassen in der vorigen Woche auf Sportwochen in Salzburg waren, blieb Felix in der Schule und hatte daher ausreichend Zeit sein Kunstwerk zu schaffen. Mit der Planung nahm dieses Projekt zwei Wochen in Anspruch, da er alles vom Entwurf bis zum fertigen Bild selbst gestaltete. Das Kunstwerk zeigt ein großes aufrecht zu lesendes Grafitti „Pice“, wobei er seinen Künstlernamen „FuWa“ verwendete, weiters einen selbstdesignten „Geist“ und einen Radio im Hintergrund, der die Lautstärke symbolisieren soll. Sein großer Dank ging an die Direktorin Regina Skopeck, die dieses Kunstwerk ermöglichte sowie finanziell unterstützte und an die zur Verfügungsstellung des Gerüsts. „Als Schule haben wir auch die Aufgabe, unsere Schüler zu fördern. Felix hat großes künstlerisches Potential“, so Direktorin Regina Skopeck.