Klangreisen in der Galerie in Eichgraben

Drei Vollblutmusiker, viele Instrumente und ein tolles Publikum sorgten am Samstagabend für einen grandiosen Konzertabend in der Eichgrabener Galerie. Peter Rosmanith (Perkussion), Georg Graf (Blasinstrumente) und Ingrid Oberkanins (Perkussion) luden unter dem Titel „Saba“ zu wundervollen Klangreisen. Das Trio bediente eine Vielzahl von Schlaginstrumenten, Saxofonen, Klarinetten und Flöten, bündelte seine kreative Energie und trat mit seinem klangfarben- und formenreichen Instrumentarium zu einem Konzerterlebnis der besonderen Art an.

Energetische Rhythmen und zarte Melodien, exotische Klänge und verschlungene Timelines, das Spektrum der Musik ist so vielfältig wie das Instrumentarium. Das zahlreich erschienene Publikum war begeistert. Der Verein für Kunst und Kultur Eichgraben lud in der Pause zum traditionellen Aufstrichbuffet und einem Glaserl Wein.

