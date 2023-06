Ehejubilare in der Pfarrkirche: Blumen gab's vom Feitlklub

Am Sonntag fand in der St. Christophener Pfarrkirche eine Festmesse zu Ehren der Ehejubilare statt, die von Pfarrer Wieslaw Tracz zelebriert wurde. Der Chor „Stimmig“ umrahmte die Messfeier feierlich. Sechs Jubelpaare waren mit dabei. I Anschluss an die Messfeier stellte sich der Feitlklub mit Obmann Manfred Priesching und Martin Leodolter als Gratulanten ein und überreichten Andreas Bauer, der langjähriges Mitglied im Klub ist, und seiner Gattin Rowitha einen Blumenstrauß. Die beiden helfen bei jedem Fest im Ort tatkräftig mit, dafür gab es natürlich Lob und Dank. Christine Hell, die mit ihrem Gatten Josef das 40-jährige Ehejubiläum feierte, bekam als Dank für die NÖN-Ortsberichterstattung einen Blumenstrauß überreicht.