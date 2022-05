„Kompetent und engagiert“: Christoph Riedl im ORF-Publikumsrat

Werbung

Christoph Riedl ist beim ORF kein Unbekannter, war er doch viele Jahre als Journalist beim Fernsehen tätig, bis er zur Caritas, bei der er derzeit als Generalsekretär der Diözese aktiv ist, wechselte. Nun entsandte ihn die katholische Kirche in den ORF-Publikumsrat, dem wichtigsten Hörer- und Seher-Gremium. Er folgt damit Herbert Beiglböck nach, der bis jetzt die Vertretung innehatte.

„Als ehemaliger ORF-Religionsjournalist kennt Christoph Riedl den österreichischen Journalismus und weiß um die Bedeutung eines unabhängigen, ausgewogenen und im Sinne des Publikums agierenden öffentlich-rechtlichen Rundfunks“, begrüßt Caritas-Direktor der Diözese St. Pölten Hannes Ziselsberger die Entscheidung.

Auch Christoph Riedl zeigt sich über die Entsendung und das entgegengebrachte Vertrauen erfreut. Zur Vielfalt des ORF gehört, so Riedl, auch die Religionsberichterstattung. „Nach wie vor sind Religion, Spiritualität und Glaube für viele Menschen wichtige Bestandteile ihres Lebens. Dieser Tatsache wird im Rahmen der umfassenden und qualitativ hochwertigen Religionsberichterstattung im ORF entsprochen.“

Christoph Riedl wurde in Wien geboren, hat aber seine Jugend in Maria Anzbach verbracht, wohin seine Eltern mit ihm und seinen beiden Schwestern damals gezogen sind. „Seit dieser Zeit habe ich einen engen Bezug zur Region und zu Niederösterreich. Außerdem kommt mein Vater aus Willendorf in der Wachau“, erzählt Riedl, der seinen Lebensmittelpunkt in Wien hat.

