Der Bau von Pools und Schwimmbecken boomt - der lange Corona-Lockdown und der fehlende Urlaub am Meer haben dazu geführt, dass viele in „den eigenen Badestrand vor der Haustüre“ investiert haben oder investieren wollen.

Diesen Trend bestätigt Daniel Salzer von der Salzerbau GmbH in Steinhäusl: „Ja, seit Ende des Vorjahres haben wir vermehrt Anfragen zum Errichten von Pools erhalten.“

„Die Nachfrage nach Aushubarbeiten für Pools und Schwimmteiche ist seit der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Derzeit sind es etwa doppelt so viele Anfragen als üblich.“ Baumeister Richard Dürer

Auch das Böheimkirchner Baumeisterunternehmen Kickinger bestätigt den vermehrten Wunsch nach einem eigenen Pool: „Wir haben bereits in den letzten zehn Jahren jährlich rund 25 Pools errichtet“, berichtet Baumeister Harald Schrittwieser, er weiß, dass die Nachfrage nach dem Schwimmvergnügen vor der eigenen Haustür stark zugenommen hat und jetzt oft auch schon bei der Planung des Eigenheimes mit berücksichtigt wird: „So um die 20 Prozent höher waren Anfragen und Aufträge seit dem Vorjahr.“ Etwa vier bis acht Wochen dauere es, bis ein Pool fixfertig ist, sagt Harald Schrittwieser: „Unser Unternehmen ist für derlei Aufträge gut gerüstet und wir haben für heuer auch noch Kapazitäten.“

Gestiegen ist auch die Nachfrage nach Whirlpools, davon berichtet Wilhelm Helget. Der Chef der Firma WhirlpoolWilli in Neustift-Innermanzing bietet Whirlpools für den Außenbereich an. „Es gibt viele Bestellungen und kaum Lagerware, daher muss man sich auf längere Wartezeiten einstellen“, sagt Helget. Er empfiehlt, sich heuer zu entscheiden, um sich im nächsten Jahr am eigenen Pool erfreuen zu können. Das Qualitätsbewusstsein sei gestiegen, der Trend sei merkbar: „Man leistet sich jetzt etwas“, so der Pool-Profi.

„Der Boom zum Bau von Pools und Schwimmbecken hat auch beim Erdbau-Unternehmen Dürer in Altlengbach zu einem Anstieg an Aufträgen geführt: „Wir spüren stark, dass vermehrt ins Eigenheim und in den Garten investiert wird. Die Nachfrage nach Aushubarbeiten für Pools und Schwimmteiche ist seit der Corona-Pandemie deutlich gestiegen. Derzeit sind es etwa doppelt so viele Anfragen als üblich“, berichtet Baumeister Richard Dürer und er vermutet: „Bei vielen wird heuer der eigene Garten zur Urlaubsdestination Nummer eins werden!“

Und am Aushub für den ins Auge gefassten Pool scheitert das Projekt nicht, denn Richard Dürer berichtet: „Wir sind selbstverständlich bemüht, allen Anfragen nachzukommen, damit im Sommer der eigene Garten zur Entspannung genutzt werden kann.“

Aber nicht nur im Baugewerbe ist der Trend zum eigenen Pool zu bemerken, auch im Elektrogewerbe: „Wir haben bereits viele Aufträge, die mit dem Bau von Swimmingpools in Zusammenhang stehen“, erklärt Isabella Ritzengruber vom Maria Anzbacher Elektrounternehmen.