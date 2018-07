Passanten bemerkten schäumendes Wasser in der Großen Tulln. Bürgermeister Franz Wohlmuth, Umweltgemeinderätin Barbara Löffler und Wasserverbandsobmann Karl Gfatter vermuteten, dass Starkregen in Verbindung mit Blütenstaub, die Häckselung von Knöterich am Bachbett und ins Wasser gespültes Treibgut, Erde und Straßenabrieb, zu dieser Schaumbildung geführt hat (die NÖN hat in der Vorwoche berichtet).

Eine Nachfrage an Bürgermeister Franz Wohlmuth ergab jetzt, dass im Zuge der Prüfung „nichts Unnatürliches“ entdeckt werden konnte. „Nach langer Trockenheit führen bei plötzlichem Starkregen Blüten- und Erntestaub durch Aufwirbelung im Fluss zur Bildung von Schaum. Das ist etwas ganz Natürliches“, so der Bürgermeister.