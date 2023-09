Viel zu stöbern am Eichgrabener Riesenflohmarkt

Vollbild

Der Bücherflohmarkt zog viele Besucher an. Rita Schühßler, Eva Kemetzhofer, Clemens, Lukas und Livia (v.l.) halfen fleißig mit. Es wurde geplaudert und gestöbert: Ulrike Pitha, Elisabeth Kohl, Gerhard und ?? Hajek (v.l.). Stießen mit Schwarzbier aus der Partnergemeinde Eichgraben/Zittau auf die Freundschaft an: Reinhard Glatter und Horst Werner (v.l.). Wolfgang Schulz und Gerhard Necuda sorgten für die passende Musik. Der Kulturverein Eichgraben/Zittau verwöhnte die Besucher mit einem Spanferkel: Jörg Werner und Harald Frühauf (v.l.). Christine Engelmann machte die Bratwürste. Markus Otta servierte am laufenden Band. Karl Moser und Michael Götzinger (v.l.) betreuten den Antikstand.

