Feuerwehr Raipoltenbach feierte 125-Jahr-Jubiläum

Eine Hundertschaft an Feuerwehrleuten aus der ganzen Umgebung zog unter den Klängen des Musikvereins Neulengbach-Asperhofen zum Feuerwehrhaus Raipoltenbach, wo anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Feuerwehr die Dankesmesse stattfand. Pfarrer Boguslaw Jackowski segnete die neuen Feuerwehrhelme, die Singgruppe Raipoltenbach unter der Leitung von Andrea Plöchl sowie der Musikverein Neulengbach-Asperhofen unter Obmann Reinhold Tastl sorgte für die passende Musik.

In einer Gedenkminute wurde den verstorbenen Florianis gedacht, besonders Franz Böswarth, der erst vor wenigen Tagen im Alter von 63 Jahren gestorben ist. Die Festschrift von Christian Hummer wurde präsentiert, zahlreiche Ehrungen verdienter Feuerwehr-Mitglieder wurden vorgenommen und es gab Grußworte und Lob von Bezirkshauptmann Josef Kronister, Landtagsabgeordnetem Florian Krumböck, Vizebürgermeister Paul Mühlbauer und Bezirkskommandant Georg Schröder. „Als die halbe Insel Teneriffa in Flammen stand, waren 180 Leute zur Brandbekämpfung unterwegs. Bei einer derartigen Feuersbrunst sind auf Knopfdruck in unserem Bezirk gleich 6.000 Floriani im Einsatz“, beschrieb Bezirkskommandant Georg Schröder die glückliche Lage in unserem Land. „Feuerwehr bedeutet Gemeinschaft, sie ist da, den Menschen zu helfen und die Bevölkerung zu schützen. Ihr seid ein wahnsinniger Rückhalt für unsere Gesellschaft“, lobte der Vizebürgermeister.

Kurz vor Mittag wurde das Buffet eröffnet und es gab herrliche Grillhenderl, Cevapcici und kühle Getränke für die vielen Besucher und Besucherinnen.

Reinhard Hubauer und Kommandant Richard Kraus unterhielten sich vor der Messfeier mit dem Kommando des Roten Kreuzes Katrin Wiesinger und Daniel Rauchecker. Foto: Christine Hell

Abschnittskommandant St. Pölten-Stadt Mateusz Fryn, Abschnittskommandant St. Pölten-West Roland Schaberger, der ehemalige Abschnittskommandant Franz Gruber und der Abschnittskommandant St. Pölten-Ost Rudolf Hörmann waren auch beim Fest mit dabei. Foto: Christine Hell

Auch der Bezirksfeuerwehrarzt Gerald Gudernatsch (l.) und der Kommandant-Stellvertreter von Murstetten Anton Buxbaum (r.) besuchten die Feier, darüber freuten sich MIchaela Gastecker und die Gattin des Raipoltenbacher Kommandanten, Brigitta Kraus (2. v. r.). Foto: Christine Hell

Mit von der Partie waren auch die ehemaligen Kommandanten und hohen Vertreter der FF Walter Koberger, Karl Köcher und Ignaz Mascha (v. l.). Foto: Christine Hell

Beim Fest wurden auch der ehemalige Kommandant der Ff St. Christophen Josef Hell und der Kommandant der Totzenbacher Wehr Matthias Furtner gesichtet. Foto: Christine Hell

Mit dabei waren auch Renate, Leo, Stadtrat Christof und Marion Fischer sowie Reinhard Hilmar (v. l.). Foto: Christine Hell

Roswitha Hollaus (2. v. l.), Fahrzeugpatin und Florianiplankettenträgerin, kam mit Gatten Karl (l.) zum Fest. Josef Stadlmann (r.) ist Florianiplankettenträger, er nahm mit Gattin Rosemarie am Fest teil. Foto: Christine Hell

Pfarrer Boguslaw Jackowski hielt die Messfeier. "Es ist nicht leicht, immer eine neue Rede zu halten, wenn man fast wöchentlich auf einem anderen Feuerwehrfest ist", sagte er. Foto: Christine Hell

Gemeinderat Reinhold Scholz, der ehemalige Neulengbacher Bürgermeister Franz Wohlmuth und der Perschlinger Bürgermeister Reinhard Breitner im Gespräch. Foto: Christine Hell

Ilona Muhr und Susanne Rohringer schenkten den Besucherinnen und Besuchern edle Weine aus. Foto: Christine Hell

Susanne Rohringer und MIchaela Gastecker erschienen in Tracht beim Fest. Foto: Christine Hell

Zu den vielen Messbesuchern zählten auch Lotte Scholz und Franz Hössinger. Foto: Christine Hell

Auf dem Weg zum Feuerwehrhaus: Stefanie Mayer und Daniela Zeilinger. Foto: Christine Hell

Chorleiterin Andrea Plöchl sorgte mit "ihrer" Singgruppe für die musikalische Begleitung bei der Messfeier. Foto: Christine Hell

Die Singgruppe Raipoltenbach brachte schöne Musikstücke aus ihrem Repertoire. Foto: Christine Hell

Warten auf den Einzug der Musik und der vielen Feuerwehrmitglieder aus der Umgebung Foto: Christine Hell

Der Musikverein Neulengbach-Asperhofen beim Einzug zur Messfeier. Foto: Christine Hell

Ein riesiger Zug an Florinis machte sich auf den Weg vom Gasthaus Schabschneider zum Feuerwehrhaus. Foto: Christine Hell