Kamingespräch im Schloss Totzenbach: Wem vertrauen wir noch?

Eine hochkarätige besetzte Diskussionsrunde fand im Schloss Totzenbach statt. Es ging um die Frage, ob es noch Institutionen und Entscheidungsträger gibt, denen man vertraut: Zu Gast waren Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik, Journalist Herbert Lackner und Landeshauptmann außer Dienst Erwin Pröll. Das Gespräch moderierte Michael Battisti vom ORF NÖ.

Es ging um das Vertrauen im täglichen Leben, in Medien und Politik. Das Vertrauen in die Demokratie sei dann gegeben, wenn die Bevölkerung das Gefühl habe, dass demokratische Mechanismen auch in Krisensituationen funktionieren, meinte Katrin Praprotnik. Corona, Ukraine-Krieg und Teuerungswelle hinterließen in der Bevölkerung aber eine große Unsicherheit. Es herrsche das Gefühl vor, dass die Politik keine effektiven Lösungen anbiete. Der Wähler müsse sich verlassen können, dass die Politikerinnen und Politiker ihre Wahlversprechen auch einhalten, so Praprotnik.

Erwin Pröll sagte, das Grundvertrauen entwickle sich aus der Erziehung am Lebensweg: „Ich bin mit Grundvertrauen aufgewachsen, habe mich in der Politik immer an den Ausspruch von meinem Vorgänger Andreas Maurer gehalten. Sag immer das, was du denkst, tue immer das was du sagst.” Menschen ohne Profil hätten kein Vertrauen. Das Erscheinungsbild eines Politikers müsse stimmen. „Das Wesentliche ist, dass die Menschen das Gefühl haben, da lebt jemand für die Politik und nicht von der Politik. Das ist vertrauensbildend“, so der frühere Landeshauptmann.

Auf die Frage von Michael Battisti, wie er die Regierungsbildung zwischen ÖVP und-FPÖ in NÖ und die Reaktionen darauf sehe, antwortete Pröll: „Die Situation ist so wie sie ist. Sie werden mich nicht dazu bringen im Rahmen so einer Diskussion meinem Grundsatz untreu zu werden und mich in die aktuelle Politik einzumischen.”

Herbert Lackner sprach die Bedeutung der Medien an: Diese hätten die Verpflichtung in der Berichterstattung demokratiefeindlichen Attacken und Personen, die die Demokratie aushöhlen wollen, entgegenzutreten. Er merkte an, dass es immer schwieriger werde, echten Journalismus von „Fake News“ zu unterscheiden. Daher sei ein verantwortungsvoller Umgang sehr wichtig. Medien und Politik seien aufeinander angewiesen. Ihr Umgang miteinander sei ausschlaggebend für das Vertrauen der Bevölkerung.

Politikwissenschafterin Katrin Praprotnik hielt fest, dass der Umgang miteinander auf Augenhöhe in verschiedenen Gruppen und ein offenes Miteinander wichtig seien.

Eine Zusammenfassung des Kamingespräches wird am Mittwoch, 19. April ab 21 Uhr im Programm von Radio Niederösterreich gesendet.

