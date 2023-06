„Care2share“ im Pflegeheim Kirchstetten

Die Pflege von Angehörigen ist eine große Herausforderung. Das Pflegezentrum Clementinum möchte Grundwissen in der Pflege einer breiteren Bevölkerung zugänglich machen. Die Veranstaltungsreihe „Care2Share“ wurde jetzt gestartet. Angehörige von pflegebedürftigen Menschen sollen damit unterstützt werden.

Wertvolles Pflegefachwissen für Angehörige

Erstes Schwerpunkt-Thema bei der neuen Veranstaltungsreihe war Demenz: Wie begleitet und betreut man Menschen mit Demenz? Demenzexpertin Lea Hofer-Wecer gab die Antworten. In ihrem Vortrag mit dem Titel „Wenn Vergesslichkeit zum Problem wird“ gab sie Hintergrundinformationen und Tipps, die den Alltag im Umgang mit Menschen mit Demenz erleichtern können. Im Anschluss an den professionellen Input tauschten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen über ihre Erfahrungen aus.

Die große Resonanz freute die Initiatorinnen und Initiatoren von Care2Share besonders: „Dass bereits die erste Veranstaltung voll ausgebucht war, bestärkt uns, dass der Bedarf nach Pflegegrundwissen und nach Austausch bei Angehörigen unserer Bewohnerinnen und Bewohner und Menschen in der Nachbarschaft sehr groß ist. Es freut uns, dass wir mit der Initiative in der Region einen Beitrag leisten können, um pflegende Angehörige und Interessenten mit Fachwissen zu unterstützen,“ so die Heimleiterin Veronika Schauer und der Pflegedienstleiter Zlatan Plesko. Angesichts des Erfolgs der ersten Veranstaltung plant das Pflegeheim Clementinum, zukünftig zwei Veranstaltungen pro Jahr anzubieten. Der nächste Termin ist im Herbst geplant.