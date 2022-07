Endlich wieder Almfest

Werbung

Der Trachtenverein hat in der Zwischenzeit einen Obmannwechsel vollzogen. Bianca Vonwald folgte Langzeitobmann Markus Mühlbauer, der dieses Almfest ins Leben rief und nun würdig verabschiedet wurde.

Am Samstagabend lud der Trachtenverein zum Tanz. Am Sonntag zelebrierte Pfarrer Grzegorz Ragan im Stadl die Festmesse, die von der Blasmusikkapelle Laaben-Stössing musikalisch gestaltet wurde. Rund um den Stadl waren verschiedene Verkaufsstände der Laabner Landwirte aufgebaut. Für die Kids gab es Strohhüpfburgen und einen Lebkuchenstand. Höhepunkt am Sonntag waren der Auftritt der Damenschuhplattlergruppe und eine Tombola.

Auch viel Prominenz kam zum Almfest, darunter die Bürgermeister Hermann Katzensteiner, Michael Göschelbauer und Irmgard Schibich, die seit ihrer Jugend Mitglied beim Trachtenverein ist. Auch Laabens Bauernbundobmann Michael Wochner, Tierarzt Ferdinand Entenfellner, Innermanzings Vizebürgermeister Johann Leitner und Karl Gfatter wurden gesichtet.

