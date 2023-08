Kampf dem Leerstand in Neulengbach geht weiter

Das frühere Palmers-Geschäft steht leer und wird zum Mieten angeboten, auch einige andere Geschäftslokale im Neulengbacher Zentrum sind frei. Die Bemühungen um neue Geschäfte gehen weiter.

Die Akive Wirtschaft sucht wie berichtet Gründer und Gründerinnen von Unternehmen. Seit Anfang Juni läuft die Kampagne. Es geht um vier Geschäftslokale in den zwei Gebäuden auf dem Hauptplatz 14 und 16. Über die Sommerferien habe es nicht unbedingt einen Riesenandrang an Interessenten gegeben, sagt Michaela Schmitz von der AW gegenüber der NÖN: „Aber ein paar Anfragen gibt es schon. Es spricht sich herum, dass es Leerstände gibt, wo man etwas machen kann.“

Die Flächen wurden von den Hausbesitzern vorübergehend gratis zur Verfügung gestellt, um eine Zwischennutzung zu ermöglichen. Im früheren Frozen-Yogurt-Lokal gibt es bis Ende August einen Pop-up-Store mit Second Hand Kleidung von Gabi Tuma-Kropik. Danach wird Rita Schepens ihr Angebot für Interior Design, Stil- und Farbberatung sowie Raumplanung in dem Geschäftslokal präsentieren. In der ehemaligen Putzerei ist von Anfang September bis Mitte Oktober die Ideenwerkstatt der Stadterneuerung beheimatet.

Die Aktive Wirtschaft Neulengbach hat bei der WKNÖ ein Leerstandskonzept unter dem Motto „Raum für schlummernde Potentiale“ eingereicht und eine Förderung erhalten. Im Rahmen der Stadterneuerung möchte die AW gemeinsam mit der Stadtgemeinde und den Hausbesitzern das Konzept erweitern und Maßnahmen starten, um wieder mehr Leben in die Stadt zu bekommen.

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftskammer gibt es am Donnerstag, 28. September von 16 bis 19.30 Uhr in der neuen Ideenwerkstatt am Hauptplatz 16 eine Veranstaltung unter dem Titel „Gründen im Zentrum“. Seitens der WK gibt es Infos über die Serviceleistungen der Kammer für Gründer. Auch das riz up Gründer:innen Service wird vorgestellt. Und in einem Vortrag wird über Gründungsberatung informiert.