ATSV Schönfeld hielt traditionelles Sommerfest ab

Obmann Manfred Bosch, Ehrenpräsident Rudi Buchinger sen. und Rudi Buchinger jun. freuen sich über das gelungene Fest. Doris Schröder bestellte ein Getränk bei Peter Schröder Roland Taschl, Benjamin Hummer, Renate Lichtenschopf, Susanne und Mariella Beer unterstützen den Sportverein in froher Runde. Josef Bosch unterhält sich mit Ernst Grosschopf und Nina Dornmayr, die Kantinendienst versehen. Karl Lamp beim Bierzapfen Thomas Erhart, Michael Brunner, Markus Schlögel und Maria Gstöttner haben einen guten jungen Veltliner verkostet. Markus Schreiblehner mit zwei Krügerln – eines für seinen Bekannten, das andere für seinen Durst. Eine riesige Auswahl an süßen Köstlichkeiten hielten Erika Tuschill und Sonja Schink bereit. Christina Mitterauer (Mitte) verkaufte mit Elisabeth Brunner Tombolalose an Josef Wisberger. Karl Lamp, Romana Zuchna und Christian Jäger schenken an der Bierinsel aus. Die beiden Kellnerinnen Sandra Winter und Birgit Heiss halten eine kurze Pause bei Günther Werner und Helga Heiss. Harald Märzinger, Franz Wohlmuth und Ehrenpräsident Erwin Wegscheider sind mit dem guten Essen, den ausreichenden Getränken dem guten Wetter und den zahlreichen Besuchern zufrieden. „Wolf & Co – Wolferls Tanzmusik“ heizten dem Publikum trotz warmer Witterung mit Boogies, Schlagern und Evergreens ordentlich ein.

