Erster Wirtschaftsempfang in Neulengbach

„Ich bin seit 2019 selbst Unternehmer und habe es sehr zu schätzen gelernt, mit anderen Selbstständigen ins Gespräch zu kommen. Ich bin sehr froh, dass diese Veranstaltung ermöglicht wurde“, so Hirschmüller. Bürgermeister Jürgen Rummel hob den Einsatz der Unternehmer in der Stadt hervor: „Ihr seid keine Suderanten. Ihr seid Macher. Ihr schafft und sichert Arbeitsplätze. Ihr zahlt fleißig Steuern.“ 410 kommunalsteuerpflichtige Betriebe gibt es in Neulengbach. Das bringt der Gemeinde im Jahr 1,9 Millionen Euro Kommunalsteuer.

Nach einem Film über die Wirtschaftsbetriebe in Neulengbach folgte ein Referat von Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx. Er sprach über Trends und Gegentrends und über die Entwicklung von Trends: „Seit Corona müssen wir die Megatrends revidieren.“ Viele Menschen hätten Angst vor der Zukunft. Man müsse den Kopf frei machen für das, was sich verändert. Die Arbeitswelt verändere sich, genauso wie die Mobilität. Auch die Ortskerne thematisierte der Forscher. Zur Belebung der Zentren brauche man Experten, viel Kreativität, kreative Ämter, mutige Projekte mit Ecken und Kanten, und vor allem auch lokale Visionäre: „Wenn Sie gscheite Spinner haben, dann kann ich nur gratulieren.“ Wichtig sei auch „Jammerverzicht“, so Matthias Horx: „Das wird schwierig, aber es geht.“

Nach dem offiziellen Teil blieb Zeit zum „Netzwerken“ bei einem kleinen Buffet.

Bürgermeister Jürgen Rummel dankte Harald Hirschmüller dafür, dass er den Stein für den Wirtschaftsempfang ins Rollen brachte, und Steffi Fellhofer von der Stadtgemeinde für die Organisation. Unterstützt wurde die Veranstaltung von Raiffeisenbank Wienerwald und Sparkasse.

