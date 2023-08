Feuerwehr Neulengbach feierte im Parkdeck

Vollbild

Die anwesenden Tombolagewinner mit Kommandant Michael Mascha, Glücksengerl Pia und Gattin Anita (Mitte): Moritz und Gerhard Rutschek, Michael Meissl, Sandra Karrer, Pia Nachbagauer und Lorenz Stürz, der den Gewinn für seine Tante abholte. Gemeinsam gefeiert: Max, Leonie und Theo Maleschek am Traktor, Gottfried Marass, Ferdinand Karrer und Michael Schabschneider an der Seidelbar. Der Musikverein Altlengbach begeisterte mit seinem bodenständigen Programm beim Frühschoppen. Martina und Herbert Koprax legten zu den schwungvollen Klängen der Band einige flotte Tänze aufs „Parkett“. Als Kellnerin war auch Katharina Dietl im Einsatz. Die Grillmeister bei der Arbeit: Rudolf Kellner und Stefan Köcher Herbert und Christina Diesmayr stießen mit Gabriele und Gottfried Reither an der Seidelbar auf einen gemütlichen Abend an. Prince Michael Bruckman-Scholz servierte Eva Grafl und Thomas Nothnagl das Abendessen. Luisa und Jona vergnügten sich in der Hüpfburg. Natalija Subotic und Monika Milosic Alexander half fleißig als Austräger mit. Philipp Kraft und sein Wiener Kollege Thomas Salbrechter genehmigten sich ein kühles Krügerl. Martha Gruber und Gerhard Rutschek schenkten erlesene Weine aus. Ein schwungvoller Frühschoppen des Musikvereins Altlengbach. Brigitte Mascha und Enkeltochter Pia versuchen, die Kugel mittels pneumatischer Hebekissen durchs Labyrinth zu bugsieren.

