11. Straßenfest in der Flettnerstraße in Eichgraben

Zum 11. Mal feierten die Bewohner der Flettnerstraße in Eichgraben das Straßenfest. Etwa 50 Leute stießen auf die gute Nachbarschaft an. Die Gastgeber Ruth und Gerhard Waberer konnten wieder neben einigen neuen Nachbarn Bürgermeister Georg Ockermüller begrüßen. Ein Wermutstropfen war die Verabschiedung von Ernst und Christine Singer, die in den kommenden Wochen nach Kärnten übersiedeln. Ernst Singer war nicht nur von Beginn an Mitorganisator des Festes, sondern auch lange Zeit SPÖ-Obmann in der Wienerwaldgemeinde. Die Bewohner der Flettnerstraße versichterten den beiden, dass sie auch als Kärntner jederzeit bei den künftigen Straßenfesten willkommen sind.

Grillmeister Werner Jelinek verwöhnte die Besucher mit seinem köstlichen Grillschlögel. Die Organisatoren Ernst Singer, Roland Geitner, Ruth und Gerhard Waberer, Matthias Fichtinger und Florian Sagmeister freuten sich mit den Nachbarn über die tolle Stimmung. Ein Dank gebührt den Getränkespendern, die sich auch diesmal nicht lumpen ließen. Gefeiert wurde bei Kaiserwetter bis in die frühen Morgenstunden.