Einstimmigkeit bei Neulengbacher Finanzplanung für 2022

„Das Budget muss robust sein, als Gemeinde muss man auch in Krisenzeiten handlungsfähig bleiben.“

Jürgen Rummel, ÖVP-Bürgermeister

„Beim letzten Voranschlag konnten wir nicht mitstimmen. Jetzt können wir zustimmen, weil jetzt sind wir wieder auf der richtigen Spur.“

Alois Heiss, Liste-Heiss-Stadtrat

„Ich möchte mich bei allen bedanken. Was ich herausstreichen möchte, weil das so verglichen worden ist, letztes Jahr sei alles schlecht gewesen und heuer ist es viel besser. In Wirklichkeit sind es viele Faktoren von außen, die wir als Gemeinde auch nicht in der Hand haben. Ich möchte das Budget vom Vorjahr verteidigen, es war ein bissl ein Notbudget, es war mitten in der Krise. Jetzt gibt‘s andere Zahlen, jetzt kann man besser planen.“

Paul Mühlbauer, Grüne-Vizebürgermeister

„Die Überarbeitung der Raumordnung ist wichtig, da sollen alle mitreden, nicht nur der Ausschuss. Es geht um das große Ganze. Es geht um die Frage, wie entwickelt sich die Gemeinde und das Umfeld. Wichtig ist auch die Wohnraumbeschaffung für unsere Kinder.“

Jürgen Rummel

„Raumordnung ist ein wichtiges Projekt. Uns geht es auch um Wohnraum, aber um leistbaren Wohnraum. Das wird eines der Kernprobleme, das auf uns zukommen wird.“

Julia Amplatz, SPÖ-Fraktionsführerin