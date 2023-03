Naturfreunde Eichgraben feiern den 100er, Gföhlberghütte wird 20

Zum Jubiläum 20 Jahre Gföhlberghütte und 100 Jahre Naturfreunde Eichgraben hat der Verein ein nettes Erinnerungsstück organisiert – ein Jubiläumshäferl mit einem Karabiner. Dieses doppelwandige Alu-Häferl kann auf jeder Wanderschaft problemlos am Gürtel oder Rucksack mitgenommen werden. Man kann es auf der Gföhlberghütte oder bei den Veranstaltungen der Naturfreunde kaufen. „Wer Kaffee oder Tee auf der Hütte bestellt, bekommt das Getränk in dem Häferl serviert“, so Michele Ganguly, die auf viele Wanderer hofft, die die Gföhlberghütte heuer besuchen. Der Betrag von 5 Euro für das Häferl kommt der Erhaltung der Gföhlberghütte zugute.

