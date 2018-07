Im August des Vorjahres wurde in einem Hotel in Altlengbach gefeiert. Die feucht-fröhliche Nacht hat Folgen: Ein 22-Jähriger muss sich wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen jungen Frau vor Gericht verantworten.

Die Partygäste nächtigten im Hotel. Der alkoholisierte Mann ging ins Zimmer der 18-Jährigen, die ebenfalls alkoholisiert war und schon schlief, legte sich zu ihr ins Bett und soll sie sexuell missbraucht haben.

Bereits im Jänner stand der Beschuldigte vor Gericht, damals wurde noch ein Gutachten beantragt, um die traumatischen Folgen für das Opfer zu klären. In der Vorwoche wird das Schöffenverfahren fortgesetzt. In weißem T-Shirt und blauen Jeans sitzt der junge Mann im Saal 101 des Landesgerichts. Begleitet wird er von seinem Vater. Auch der Vater des Opfers ist anwesend. Man kennt sich. Beide Familien wohnen in derselben Gemeinde.

Opfer muss nicht mehr aussagen

Norman Hofstätter, der Rechtsanwalt des Beschuldigten, stellt den Antrag auf Ladung des Opfers wegen „unterschiedlicher Aussagen und Angaben im Ermittlungsverfahren.“ Darauf wird verzichtet. Ewald Stadler, der die Frau vertritt, beantragt den Ausschluss der Öffentlichkeit, um die Intimsphäre seiner Mandantin zu wahren. Hinter verschlossenen Türen wird dann das Gutachten präsentiert, mit dem sich Stadler höchst zufrieden zeigt. Nach fast zweieinhalb Stunden Verhandlung und Beratung wird das Urteil öffentlich verkündet: „Der Angeklagte ist schuldig, eine wehrlose, schlafende und alkoholisierte Person missbraucht zu haben“, sagt Richterin Julia Deinhofer. Das Opfer leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Wegen schwerer Körperverletzung wird der 22-Jährige zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Acht Monate davon muss er ins Gefängnis. 28 Monate sind bedingt auf drei Jahre. Außerdem muss er dem Opfer 7.200 Euro zahlen.

Deinhofer: „Die Strafe ist teilbedingt, weil eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie keine Straftaten mehr begehen.“ Zu den Milderungsgründen zählten das sofortige reumütige Geständnis und der bisherige ordentliche Lebenswandel des Beschuldigten. „Das war Ihre erste Straftat, aber leider eine gravierende, vor allem was die Folgen für das Opfer betrifft“, betont Deinhofer. Ein Erschwerungsgrund sei das Eindringen ohne Kondom, so die Richterin. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.