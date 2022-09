Kanalausbau rückt in Neulengbach näher

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Die Bürger in Untereichen warten schon lange auf Kanalanschluss und Wasserleitung. Die Bewohner starteten wie berichtet mehrere Initiativen, um auf die unbefriedigende Situation aufmerksam zu machen.

„Es ist schwer verständlich, dass wir hier in Untereichen, abgesehen von entlegenen Randgebieten der Stadtgemeinde, die Letzten sind, die keinen Kanalanschluss haben“, brachte es ein Untereichener bei einer Besprechung im heurigen April auf den Punkt.

„Es geht konkret um den Anschluss von Untereichen. Die Leute haben nicht einmal eine Wasserleitung.“ Bürgermeister Jürgen Rummel

Jetzt dürfte doch Schwung in die Sache kommen. Laut Bürgermeister Jürgen Rummel überarbeitet die Stadtgemeinde derzeit alle Ausbaupläne. In der kommenden Gemeinderatssitzung Anfang September soll ein Grundsatzbeschluss gefasst werden: „Es geht konkret um den Anschluss von Untereichen. Die Leute haben nicht einmal eine Wasserleitung“, ist dem Ortschef der dringende Handlungsbedarf bewusst.

Die Planung sei bereits im Gang, so schnell wie möglich soll die Ausschreibung für die Firmen über die Bühne gehen. Theoretisch könnte im Frühjahr mit den Arbeiten in Untereichen begonnen werden – vorausgesetzt die Wasserrechtsverhandlungen sind bis dann abgeschlossen.

Auch in Ludmerfeld, Oberndorf und Unterwolfsbach ist die Gemeinde mit dem Kanalausbau in Verzug. Auch da werden die Bürger ungeduldig. Jürgen Rummel betont: „Ich will niemanden bevorzugen.“ Aber in Untereichen sei das Infrastrukturprojekt am schnellsten umzusetzen: „Da ist die einzige Herausforderung die Querung unter dem Bach, und das bekommen wir auch hin. In den anderen Bereichen sind die Planungen viel intensiver.“

