Schule St. Christophen platzt aus allen Nähten

Sechs Sonderschulklassen und zwei Volksschulklassen sind in der Schule St. Christophen untergebracht. Dazu kommen zwei Gruppen in der Nachmittagsbetreuung. 14 Lehrer und zehn Betreuungspersonen arbeiten an der Schule.

Platzmangel herrscht schon länger, deswegen wurden vor etlichen Jahren zwei Räume im Pfarrhof angemietet, wo eine Klasse und eine Gruppe der Nachmittagsbetreuung untergebracht sind.

„Bis 2017 gab es die Diskussion, ob man Sonderschulen überhaupt auflösen soll. Seit 2018 ist es der politische Wille, dass Sonderschulen erhalten bleiben sollen. Dadurch haben wir einen Zulauf.“ Direktorin Gertraud Bauer-Fitz

„Nächstes Jahr wird die Lage brisant, weil voraussichtlich eine Sonderschulklasse dazukommt“, sagt Direktorin Gertraud Bauer-Fitz auf Anfrage der NÖN. Schon jetzt sind alle Räume in der Schule ausgenützt, schon jetzt fehlen Nebenräume. „Wir platzen aus allen Nähten“, fasst die Schulleiterin die Situation zusammen.

Die Zahl der Schüler ist gestiegen. In der Volksschule werden aktuell 38 Kinder unterrichtet. In der Sonderschule sind es derzeit 46 Kinder, ab September werden es voraussichtlich 52 sein. Eine Bewilligung für eine siebente Sonderschulklasse gibt es noch nicht. Gespräche mit der Bildungsdirektion starten gerade.

„Bis 2017 gab es die Diskussion, ob man Sonderschulen überhaupt auflösen soll. Seit 2018 ist es der politische Wille, dass Sonderschulen erhalten bleiben sollen. Dadurch haben wir einen Zulauf“, erläutert Gertraud Bauer-Fitz.

Dass Sonderschulklassen und Regelklassen in St. Christophen unter einem Dach sind, sieht die Direktorin sehr positiv: „Das ist ein befruchtendes Miteinander. Damit hat man nicht so ein Ghetto-Dasein.“

Jetzt hofft man in der Schule jedenfalls, dass der Standort erweitert wird. Der Wunsch wären vier zusätzliche Klassenräume und zwei Gruppenräume sowie Nebenräume.

„Gemeinde muss sich Gedanken machen“

Den Verantwortlichen der Stadtgemeinde Neulengbach ist die angespannte Situation in der Schule bewusst. Bürgermeister Jürgen Rummel, selbst ein St. Christophener, stellt fest: „Das Problem ist nicht neu. Die Gemeinde muss und wird sich Gedanken machen.“

Die Sonderschule sei eine wichtige Einrichtung, die auch Schüler aus anderen Gemeinden besuchen. Wenn man über den Platzbedarf in der Sonderschule nachdenke, müsse man sich auch Gedanken über den Platzbedarf in der Volksschule machen, so Rummel: „Aufgrund des Wohnbaus entwickelt sich viel. Wir haben die Volksschule Neulengbach im Jahr 2000 ausgebaut, da sind wir auch bald wieder am Limit.“

In St. Christophen sollen jetzt so bald wie möglich Gespräche über Erweiterungsmöglichkeiten der Schule geführt werden. Als Notlösung ist für Jürgen Rummel kurzfristig auch eine Containerlösung denkbar.

