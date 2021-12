Viel Weihnachts-Tradition trotz Corona in der Region Neulengbach

Bezirkshauptmann Josef Kronister wird so wie ein Teil der Mitarbeiter der BH auch am Heiligen Abend und zu den Weihnachtsfeiertagen Dienst machen. „Wir müssen den Corona-Betrieb aufrecht erhalten“, so der Chef der Behörde.

Bezirk St. Pölten Behördenchef Kronister macht auch zu Weihnachten Dienst

Feiern wird er daheim im ganz kleinen familiären Kreis, das war auch vor der Pandemie nicht anders: „Weihnachten war bei uns immer ein reines Familienfest“, sagt Kronister.

Bei der Neulengbacher Stadträtin Maria Rigler gibt es heuer auch eine Feier im kleinen Kreis. Die früher übliche große Familienfeier in ihrem Elternhaus fällt aufgrund der Pandemie aus. Maria Rigler verbringt den Heiligen Abend mit ihrem Gatten sowie mit ihrer Schwester, der Asperhofener Bürgermeisterin Katharina Wolk und deren Mann Roland. Gefeiert wird in Asperhofen.

Gemeinsamer Spaziergang als Fixpunkt

Die Entscheidungsfindung, ob es Weihnachtsgans oder Fondue gibt, sei noch im Gang, schmunzelt Maria Rigler. Fix ist, dass es einen gemeinsamen Spaziergang gibt. Ein großer Christbaum darf natürlich auch nicht fehlen.

„Wir werden beisammensitzen, plaudern und genießen“, freut sich Maria Rigler auf schöne Stunden.

Im Hause Böhm gibt es heuer etwas Besonderes zu Weihnachten: Da sich die Familie aufgrund der Pandemie seltener gesehen hat, wird jeder etwas vorbereiten, sei es ein Lied oder ein Spiel.

„Jeder bringt seine eigene Überraschung mit“, erzählt Herbert Böhm, Geschäftsführer der Altlengbacher Firma „Austria Shirt“. Am Stefanitag kann der Unternehmer seine Familie bei sich zuhause begrüßen. Am Heiligen Abend ist man abwechselnd bei den Kindern. „Das ist ein wirklich nettes Ritual“, so der Familienvater.

Aufgetischt wird jedes Jahr eine andere Speise, Hauptsache etwas „Bodenständiges“, sagt Böhm. Das Wichtigste sei einfach die Familie. „Bei uns steht das Zusammensein immer im Mittelpunkt“, sagt der Altlengbacher.