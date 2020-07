Jede Menge Diskussionsstoff bot die Neulengbacher Gemeinderatssitzung – mehrere Dringlichkeitsanträge, das Thema Ferienbetreuung oder die Gemeindefinanzen wurden eifrig von den Mandataten diskutiert. So richtig auf den Höhepunkt kam die Stimmung aber dann beim Thema „Unterstützung des Vereins Elektromobil Neulengbach“.

„Ein Konstrukt, das nicht funktioniert“

Vizebürgermeister Paul Mühlbauer (Grüne) berichtete: „Der Verein Elektromobil ist durch die Krise in Nöte gekommen, gleichzeitig stellt er sich neu auf.“ Aus diesem Grund ersucht der Verein um die Haftungsübernahme durch die Gemeinde in der Höhe von 15.000 Euro, damit die Mitglieder ehrenamtlich weiterarbeiten.

Das ließ die Wogen bei der Opposition hochgehen: „Wir haben uns positiv für das Projekt ausgesprochen, aber von Anfang an das Konstrukt kritisiert. Für die SPÖ kommt eine Haftungsübernahme nicht in Frage“, sagte SP-Gemeinderat Mario Drapela. Als Lösung schlägt er vor, dass Fuhrpark und Konzept von der Gemeinde übernommen werden und eine Person dafür bei der Gemeinde beschäftigt werden soll, „damit alle Bürger, nicht nur die Mitglieder, etwas davon haben.“

Renate Hinterndorfer Noch nicht in Fahrt gekommen

Gegen die Haftungsübernahme spricht sich auch Stadtrat Alois Heiss (Liste Heiss) aus und schlägt sich auf die Seite des Taxigewerbes: „Dadurch wird ein funktionierendes Gewerbe zerstört und die Gewerbeordnung umgangen. Das Ganze ist ein Konstrukt, das nicht funktioniert.“ Der Verein habe ein strukturelles Problem, zumal nicht einmal genügend Mitglieder dabei sind.

Und SP-Stadtrat Christof Fischer wirft ein, dass für eine Haftungsübernahme dann auch andere Vereine bei der Gemeinde anklopfen könnten. „Denn immerhin alle Vereine sind erhaltungswürdig.“

Dem kann Vizebürgermeister Paul Mühlbauer nichts abgewinnen, er sieht das Angebot nicht als Konkurrenz, sondern es gebe nur eine „partielle Überschneidung.“

Abänderungsanträge wurden abgelehnt

Wie berichtet hat sich Finanzstadtrat Florian Steinwendtner aus Zeitgründen aus dem Verein zurückgezogen, die außerordentliche Generalversammlung mit Neuwahlen fand nach der Gemeinderatssitzung statt.

Dafür erntete er heftige Kritik, zumal auch geplant sei, dass zwei Mitglieder aus dem Gemeinderat (Florian Steinwendtner und Paul Mühlbauer) in den Verein entsandt werden. Die persönlichen Angriffe dazu will er nicht kommentieren. Nur so viel: Er habe den Verein deswegen mitbegründet, weil das Mobilitätsmehrangebot gefragt war. Nun fehle ihm aber die Zeit.

Die Abänderungsanträge der Opposition, dass die Gemeinde das Konzept und den Fuhrpark übernehmen könnte (SP), als Zusatzpool und Think Tank bei der Neukom einrichten oder sich einmal zusammensetzen mit Vereinsmitgliedern, Parteien und den Taxlern, um das Projekt zu neu erarbeiten (Liste Heiss), wurden allesamt abgelehnt.

Die Haftungsübernahme und die Entsendung der Mitglieder wurden mehrheitlich beschlossen.