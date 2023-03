„Krötengruppe“ in Eichgraben aktiv

Nachdem der Frühling bereits ein kurzes Zwischenspiel gegeben hat, haben sich schon die ersten Amphibien zu den Laichplätzen aufgemacht. Denn sobald es über 5 Grad hat und feucht ist, beginnt die Krötenwanderung.

Sandra Engelmann organisiert seit einigen Jahren eine Gruppe, die sich darum kümmert, dass die Kröten und Frösche sicher über die Straßen kommen. In den vergangenen Jahren gab es in der Wiener Straße viel zu tun. Von Jahr zu Jahr wurden die Amphibien in diesem Bereich weniger.

„Wir wissen nicht, ob es an Holzschlägerungen oder an der Trockenheit liegt“, sagt Ruth Lerz, die schon lange zu den Krötenretterinnen gehört. „Der Schwerpunkt wird daher heuer auf ein neues Gebiet verlegt - in der Finsterleiten sind bereits einige Amphibien unterwegs“, berichtet die Gemeinderätin der Grünen. Es werden noch Leute gesucht, die Kontrollgänge übernehmen möchten. Interessenten wenden sich an Sandra Engelmann: sandra_engelmann@yahoo.com oder 0676/3447422.

Die Einsätze werden in einer WhatsApp-Gruppe organisiert. In den vergangenen Jahren waren auch Kinder in Begleitung Erwachsener an der Amphibienrettung beteiligt. Für Ruth Lerz ein guter Weg, den Kindern die Notwendigkeit von Artenschutz näherzubringen. „Wer einmal ein paar Fröschlein gerettet hat, weiß, dass das eine feine Sache ist, die lohnend und erfüllend ist“, so Lerz. Infos https://naturschutzbund.at/.../aufruf-zum-amphibienschutz .

