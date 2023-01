Neulengbach: Die Personalsuche geht heuer weiter

Werbung

Der Leiter der Finanzabteilung der Stadtgemeinde Neulengbach, Kamil Tichanek, hat sich Ende November in die Privatwirtschaft verabschiedet. Die Suche nach einem neuen Finanzchef war noch nicht erfolgreich. „Die Zahl der Bewerber war bis jetzt sehr dürftig“, stellt Bürgermeister Jürgen Rummel fest. Die Ausschreibung wurde jetzt bis 31. Jänner verlängert. Weiters wird in der Finanzabteilung ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit Controllingaufgaben gesucht. Die Bewerbungsfrist läuft auch hier bis Ende Jänner, nachdem die Stelle bis jetzt nicht nachbesetzt werden konnte.

„Private Unternehmen sind flexibler. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese Herausforderung meistern und die Nachbesetzungen schaffen“

Jürgen Rummel

Auch für die Leitung des Stadtamts gibt es noch keine Nachfolge. Wie berichtet, wird der langjährige Stadtamtsdirektor Leopold Ott im kommenden Jahr in Pension gehen. Mehrere Personen haben sich zwar für den leitenden Posten beworben, aber die Suche geht weiter. Im Laufe des ersten Halbjahres sollte die Nachbesetzung über die Bühne gehen, da sich Leopold Ott im zweiten Halbjahr gern in den Ruhestand verabschieden würde.

Auch einige weitere Pensionierungen stehen im Neulengbacher Rathaus im neuen Jahr an. Die Personalsuche sei eine Herausforderung, so Jürgen Rummel. Denn es gibt viele Angebote von anderen Unternehmen. Und in puncto Gehalt sind Gemeinden in einem engen Schema. „Private Unternehmen sind flexibler. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch diese Herausforderung meistern und die Nachbesetzungen schaffen“, sagt der Neulengbacher Bürgermeister.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.