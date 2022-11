Unternehmen aus Maria Anzbach freut sich über Bio-Preis

Das in Maria Anzbach ansässige Unternehmen Herbios Vertikalgarten GmbH beschäftigt sich seit vielen Jahren mit essbaren Vertikalbegrünungen. Bei der Biomesse in Wieselburg wurde dafür wie berichtet die Auszeichnung Bio-Produkt des Jahres verliehen. „Es freut mich sehr, dass unsere Vertikalgärten nicht nur bei immer mehr Menschen beliebt sind und so zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, sondern dass auch die landwirtschaftlich ausgerichtete Bio-Produktion diese Erfindung würdigt. Wir sehen uns damit als ernst zu nehmenden Beitrag zum Urban Gardening“, sagt Jürgen Herler.

Die Vertikalbeete ermöglichen nicht nur einen ertragreichen Anbau von Gemüse, Salaten, Beeren und Kräutern in Bio-Qualität, sondern erfüllen auch Funktionen am Gebäude, wie Verkleidung von Wänden oder Herstellung von Sicht- und Windschutz. Neuerdings werden auch Geländer für Balkone und Terrassen errichtet. Jürgen Herler setzt beim Bau der Beete auf ökologisch gut verträgliche Materialien, vor allem heimisches Lärchenholz.

Herbios Vertikalbeete werden im ganzen deutschsprachigen Raum vertrieben. Jüngst ging eine erste Lieferung nach Paris. Das EU-weit geschützte Design und das innovative Gesamtkonzept sowie die streng biologisch ausgerichtete Linie des Unternehmens hat nun zur Auszeichnung „Bio-Produkt 2023“ in der Kategorie „Bio-Garten“geführt.

