Die Bäuerinnen in der Region Wienerwald haben wieder sehr viel vor

Nicole Gfatter (Bildmitte) feierte ihren 40. Geburtstag. Dazu gab es Gratulationen, einen Blumenstrauß und einen "Bäuerinnen-Krug" von Gebietsbäuerin Roswitha Hollaus (r.), ihren Stellvertreterinnen Leopoldine Eigner (l.) und Irene Marschall (2. v. r.) sowie von Schriftführerin Gabriela Donner. Foto: Christine Hell

Die Freude bei Gebietsbäuerin Roswitha Hollaus über die rege Teilnahme an der Herbstarbeitstagung war nicht zu übersehen. Dabei wurde das Bildungsprogramm der „Bäuerinnen im Gebiet Neulengbach“ vorgestellt. Neben den Kursen für Kerb- und Reliefschnitzen und Weihnachtswichtelgestalten, die vor allem bei handwerklich geschickten Damen großen Anklang finden werden, steht heuer auch ein Lehrgang fürs Ziehen von Wintergemüse im Hausgartl zum Thema „Knackiges Gemüse in der kalten Jahreszeit ernten“ auf dem Programm. Dafür, dass auch der Sport nicht zu kurz kommt, sorgt Leopoldine Eigner wieder mit dem „Damenschifahren in der Flachau“. Auch die Gesundheit kommt nicht zu kurz: Der Gesundheitstag führt dieses Mal in die Therme Tatzmannsdorf und beim Tag der Bäuerin am 9. März im Gasthaus Fenzl widmen sich die Bäuerinnen mit dem Vortrag über das „Leberfasten“ einem wichtigen Gesundheitsthema. Auch vegetarisch Kochen steht auf dem Programm. Und am Samstag, 22. Juni geht es in die Wachau, wo man vom Schiff aus die „feurigen Weinberge“ im Zuge der Sommersonnenwende betrachten kann. Im nächsten Jahr soll es wieder eine Tagesfahrt geben, bei der Viertagesfahrt steht schon das Ziel fest, es geht nach Vorarlberg und zur Insel Mainau. Im nächsten Jahr stehen zudem die Bäuerinnen-Wahlen an.

Auch ein Blick auf die vergangene Kurssaison wurde gemacht: „Unsere Tagesfahrt und die Viertagesfahrt nach München waren ein Renner, die Pilzwanderung war sehr lehrreich“, teilte Roswitha Hollaus mit. Zum Schluss gab es ein kräftig gesungenes „Happy Birthday“ für Nicole Gfatter zu ihrem 40. Geburtstag und alle guten Wünsche für Irene Marschall zu ihrer Hochzeit.