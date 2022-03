Innermanzinger Familie nimmt Mädchen aus der Ukraine auf

Werbung

Das Gästezimmer der Familie Eisner ist eigentlich das Spielzimmer für die drei Kinder. In der Vorwoche wurde alles ausgeräumt und Platz gemacht – für ein 16-jähriges Mädchen, das aus der Ukraine geflüchtet ist.

Die Kinder von Tanja und Stefan Eisner sind beim Jiu-Jitsu-Verein in Pressbaum aktiv. Der Obmann hat Bekannte in der Ukraine. So erfuhr Familie Eisner, dass für die 16-jährige Ukrainerin, die ebenfalls Jiu-Jitsu betreibt, eine Wohnmöglichkeit benötigt wird. Über Polen gelangte die Jugendliche nach Österreich. Die Eltern dürfen die Ukraine nicht verlassen, mit ihnen ist die Tochter über Telefon oder Internet in Kontakt.

„Innermanzing ist ein Ort der Ruhe und des Friedens“

„Tetiana geht es gut“, ist Tanja Eisner froh. Verständigungsprobleme gibt es keine, denn Tanja Eisner stammt selbst aus der Ukraine, hat ganz im Osten des Landes gelebt und spricht dadurch ukrainisch und russisch. Die Innermanzingerin hat deutsch und englisch in der Ukraine studiert und ist vor 14 Jahren nach Österreich gekommen, wo sie ihren Mann kennengelernt hat.

Tanja Eisner unterrichtet an der Mittelschule. Sie war kurz vor Ausbruch des Krieges noch in der Ukraine, weil ihr Vater dort gestorben ist. Mit einem Angriff der Russen habe niemand gerechnet, sagt sie. Als sie vom Krieg erfuhr, war sie davon ausgegangen, dass die Auseinandersetzung in ihrer früheren Heimat nach ein paar Tagen vorbei sein werde. „Jetzt versteht man, wie weit das gehen kann.“

Familie Eisner will Flüchtlingen helfen. Für eine Familie, die in der Vorwoche nach Österreich kam, suchte sie eine Wohnung. Stefan Eisner stellt fest: „Wir haben in Neustift-Innermanzing sehr viele hilfsbereite Menschen. Einige haben auch das Glück, freien Wohnraum ihr Eigen nennen zu dürfen. Unsere große Bitte: Stellen Sie diesen, so weit es Ihnen möglich ist, zur Verfügung.“

Die Flüchtlinge bräuchten eine gewisse Stabilität, betont Eisner: „Eine geeignete Unterkunft wäre einer der ersten Schritte. Innermanzing ist ein Ort der Ruhe und des Friedens.“

Langer Atem erforderlich

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.