Rotarier im Wienerwald: Helfen mit Sommerwein

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Projekten im sozialen Bereich. Vor allem Kindern und Jugendlichen wollen die 33 Mitglieder des Rotary Club Neulengbach Wienerwald helfen. Um Spenden zu lukrieren, gibt es wieder ein Wein-Projekt, dessen Erlös für tiergestützte Therapie- und Förderungsmaßnahmen von Daniela Maleschek auf dem Sonnenkogl in Kirchstetten verwendet wird. Ein Grüner Veltliner aus dem Traisental vom Weingut Leopold Figl kann um zehn Euro pro Flasche über die Rotarier bezogen werden. Mit knapp der Hälfte der Einnahmen wird das Projekt „Ein Sommer für Kinder“ unterstützt. Die Weinflaschen sind speziell gestaltet: Auf den Etiketten sind der Wienerwald und die Burg Neulengbach zu sehen. „Das ist ein Geschenk mit Mehrwert. Man unterstützt wirklich ein tolles Projekt“, rührt Martin Michalitsch, der neue Rotarier-Präsident, die Werbetrommel.

Der Rotary Club Neulengbach Wienerwald, der 2017 gegründet wurde, unterstützt die tiergestützte Kinderbetreuung bereits seit 2019. „Das war unser erstes großes Projekt“, so Michalitsch. Elfi Riesinger, die nächstes Jahr die Rotary-Präsidentschaft übernehmen wird, ist von Daniela Malescheks Arbeit am Sonnenkogl begeistert: „Ich bin froh, dass wir in unserem Einzugsgebiet so etwas haben und unterstützen können.“

Eine neue Initiative der Rotarier ist ein Jugendprojekt, das in Kooperation mit der Leaderregion Elsbeere Wienerwald über die Bühne gehen soll. Jugendliche sind eingeladen, beim Rotary Wienerwald Jugendpreis Projektideen zu ausgeschriebenen Themen einzureichen.

Auch ein „Klassiker“ beschäftigt Martin Michalitsch und Elfi Riesinger: das Projekt „Bienen für die Region“, mit dem die Artenvielfalt durch gezielte Maßnahmen erhalten und das Bewusstsein für Bienen, Nützlinge und Biodiversität gestärkt werden soll.

Im Herbst werden die Rotarier wieder beim Reserlmarkt in Neulengbach und beim Marktlauf in Böheimkirchen vertreten sein. „Wir sind immer wieder bei Veranstaltungen dabei, da kommt immer wieder Geld herein“, freut sich Präsident Martin Michalitsch.