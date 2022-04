Asperhofen hilft 13 Geflüchteten

Werbung

In der vergangenen Woche kamen die ersten Flüchtlinge in Asperhofen an. „Sie sind alle ziemlich aufgeregt und erschöpft von den Strapazen der Flucht“, berichtet ÖVP-Bürgermeister Harald Lechner. Die vier Familien sind aus den Regionen Kiew und Donezk geflohen.

Im ehemaligen Hort sind eine siebenköpfige Familie sowie eine Mutter mit ihrem Kind untergebracht. Zwei weitere Mütter und ihre beiden Töchtern leben beim Bürgermeister. Hier stand die Wohnung seiner verstorbenen Großeltern leer. „Sie können so lange in Asperhofen bleiben, wie sie möchten“, kündigt Lechner an.

Die Hilfsbereitschaft in der Umgebung ist groß: Innerhalb von zwei Tagen kamen die notwendigen Matratzen, Möbel und Kochutensilien für den ehemaligen Hort zusammen. Zahlreiche Freiwillige engagierten sich zudem bei der Reinigung und Einrichtung der Unterkunft. Zuvor hat der Malerbetrieb Bartsch aus Sieghartskirchen sie spontan ausgemalt. Für Lebensmittel sorgt unter anderem Gemeinderat Josef Heidenbauer, der zwei „Nah und Frisch“-Filialen betreibt.

