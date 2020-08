Ab Oktober wird man die „Altlengbacher Gutscheine“ in Betrieben in der Gemeinde einlösen können. Die VP und die SP haben dieses Projekt gemeinsam erarbeitet und in der jüngsten Sitzung wurde es beschlossen. Die Gutscheine werden beispielsweise bei Gratulationen als Geschenk verwendet werden. „Erhältlich werden sie am Gemeindeamt sein. Ausschließlich in Form von zehn Euro wird es sie geben“, informierte VP-Vizebürgermeister Daniel Kosak. Das würde das „Handling“ erleichtern. Bar und mit Bankomatkarte können sie gekauft werden. Eine Barablöse wird nicht möglich sein.

Birgit Kindler Gemeinsam arbeiten

„Die Unternehmen können die Gutscheine dann wieder bei der Gemeinde einlösen und bekommen das Geld überwiesen“, so Kosak. In den nächsten Wochen werden alle Unternehmen angeschrieben und über das neue System informiert. Jene Betriebe, die sich an der Aktion beteiligen wollen, werden mit einem „Pickerl“ gekennzeichnet. Circa 200 bis 250 Euro werden die ersten 1.000 Gutscheine kosten. „Um Fälschungen zu vermeiden, wird es die Gutscheine in laminierter Version mit Zeichen und Nummerierung geben“, berichtete Kosak. Der SPÖ war es ein Anliegen, dass die Gutscheine die richtige Größe für ein Kuvert haben.

FP-Gemeinderat Wilhelm Singer schlug vor die Gutscheine „Altlengbacher Taler“ zu nennen. Der Vorschlag wurde nicht angenommen und Singer enthielt sich.