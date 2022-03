Alle Maria Anzbacher helfen für die Ukraine zusammen

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine ist die Solidarität der Menschen enorm. Vor allem die Marktgemeinde Maria Anzbach rund um den Verein Karussell – Verein soziales Miteinander im Wienerwald mit Obfrau Judith Aschenbrenner hat sich als Zentrum für die Hilfe und Unterstützung der Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet etabliert, die NÖN berichtete:

Am Freitag, zwischen 16 und 18 Uhr nimmt das Karussell in den Räumlichkeiten des Gemeindeamts wieder Spenden entgegen, diese werden nach Lemberg in der Westukraine gebracht. Benötigt werden Decken, Bettwäsche, Handtücher, Badetücher, Schlafsäcke, Unterwäsche, Kinderkleidung, Hygieneartikel, Babywindeln, Babynahrung und haltbare Lebensmittel.

„Am Ende ist die gute Kraft menschlicher Gemeinschaft stärker als die Schrecken des Krieges.“

Weitere Initiativen und Hilfslieferungen werden dieser Tage unermüdlich fortgeführt. Auch die verschiedensten Vereine und Institutionen haben es sich zur Aufgabe gemacht, ebenfalls zu unterstützen. Der Verein der Dorferneuerung mit Obfrau Michaela Stefan Friedl schaffte Lebensmittel, Baby- und Kleinkindnahrung, im örtlichen Unimarkt an und spendete diese für den Transport in die Ukraine.

Die Mitglieder der FF Maria Anzbach unterstützten auf Initiative von Kommandant Josef Ertl beim Sortieren der Hilfsgüter und halfen auch beim Beladen der Transporter.

Die Gemeinderäte der ÖVP Maria Anzbach um Christian Braunbeck unterstützten mit einem namhaften Betrag die Organisatoren, dadurch konnten über Mithilfe der BIPA Filiale in Neulengbach Großmengen an dringend benötigten Hygieneartikeln angekauft werden, um diese an die Menschen im betroffenen Gebiet zu spenden.

Die Lieferung der Hilfsgüter wurde vom Maria Anzbacher Kristof Foremniak unterstützt, der seine persönlichen Beziehungen an die polnisch-ukrainische Grenze nutzte, um mit einem eigens dafür angemieteten Lkw die Hilfsgüter aus der Gemeinde direkt zu überbringen. Die Organisatorinnen, allen voran Judith Aschenbrenner, Christina Öllinger und Maria Endemann, zeigen sich sehr erfreut über die große Unterstützung der örtlichen Vereine und der Menschen in Maria Anzbach.

Bürgermeisterin Karin Winter sagte zur NÖN zu den Hilfsaktionen im Ort: „Die Bilder der zerstörten ukrainischen Städte und die vielen flüchtenden Menschen machen uns alle fassungslos und traurig. Am Ende ist die gute Kraft menschlicher Gemeinschaft stärker als die Schrecken des Krieges. Mein Dank gilt allen, die sich für die Hilfe der Menschen eingesetzt haben und dies auch weiterhin tun werden.“

