Region Wienerwald hat nun Ombudsmann für Soziales

Seit eineinhalb Jahren ist Wolfgang Luftensteiner ehrenamtlich als Sozialombudsmann tätig. Der Start mitten in der Pandemie sei nicht einfach gewesen, aber diese sinnvolle Tätigkeit in seiner Pension mache ihm Freude, hält der Altlengbacher fest: „Das ist eine tolle Aufgabe, weil man Menschen helfen kann, damit sie zu dem kommen, was ihnen zusteht. Es macht Freude, wenn man etwas im Kleinen bewegen kann. Und die Leute sind froh, wenn man ihnen helfen kann.“

Sozialombudsleute der Volkshilfe helfen vor allem älteren oder behinderten Menschen, zu Informationen über Beihilfen und Förderungen zu kommen. Gerade jene, die solche Informationen dringend benötigen, kommen oft schwer dazu.

Da geht es etwa um die Befreiung von Gebühren, um das Ansuchen um einen Heizkostenzuschuss oder um Ermäßigungen für Behinderte. Hier steht der Sozialombudsmann mit Rat und Tat zur Seite. „Kaum jemand weiß zum Beispiel, dass man unter Umständen eine Befreiung von der Ökostrom-Abgabe erreichen kann“, berichtet Luftensteiner.

Oft tun sich die Betroffenen einfach schwer mit den Formalitäten. Oft haben sie keinen Internet-Zugang, um ein Formular herunterzuladen oder ein E-Mail zu verschicken. Auch hier hilft der Sozialombudsmann.

„Die Fälle, die ich bearbeite, sind durchaus vielfältig. Ich lerne ständig etwas dazu“, merkt Luftensteiner an. Die Frage, ob aufgrund der aktuellen Krise mehr Anfragen bei ihm eintrudeln, verneint der Ombudsmann: „Entweder kommt das dicke Ende für viele erst, oder die Maßnahmen, die bisher gesetzt wurden, haben Wirkung.“

Möglicherweise ist auch noch zu wenig bekannt, dass es einen Sozialombudsmann gibt, mutmaßt Luftensteiner, der für die Laabental-Gemeinden und die Stadt Neulengbach zuständig ist: „Bei Pensionistentreffen sagen mir die Leute oft, dass sie nicht gewusst haben, dass es dieses Angebot gibt.“

Sozialombudsmann Wolfgang Luftensteiner ist unter +43 664 231 70 62 erreichbar.

