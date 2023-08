Maria Anzbacher Peter Zidar zum 30. Mal in Mexiko

Bereits zum 30. Mal reiste der Maria Anzbacher Peter Zidar nach Mexiko, um Pfarrer Martin Römer zu besuchen. Der Pfarrer, der auch in der Diözese St. Pölten und in der Pfarre Neulengbach wirkte, gründete gemeinsam mit dem Volksschullehrer Jaime Ortega Vargas aus Mexiko vor 20 Jahren das Projekt „Comunidad Emaus“. Dieser Verein schuf in San Miguel Topilejo, am südlichen Stadtrand der Metropole, ein Zuhause für Hilfesuchende unterschiedlichster Art. Hinter deren Lebensgeschichte liegt oft eine familiäre Katastrophe.

Aufgenommen werden Jugendliche und Alte mit leichten geistigen Behinderungen, manche schwer körperlich behindert und pflegebedürftig. Alle haben eines gemeinsam: Sie können nicht für sich selbst sorgen und bekommen von keiner Seite Hilfe, weder von Familienangehörigen, noch von öffentlichen Stellen. Die Finanzierung ist daher nur aus dem Ausland möglich.

„Es ist beeindruckend, mit wie geringen Mitteln zurzeit dennoch 55 Menschen ein Zuhause und die notwendige Pflege geboten werden kann. 18 Leute haben durch die Organisation Arbeit“, berichtet Peter Zidar. Seine Reisen sind persönliche Besuche, die Kosten trägt der Maria Anzbacher aus eigener Tasche. Alle kennen ihn dort und freuen sich über die Besuche. Die Mitarbeiter wissen, dass er immer auch Geld mitbringt. Diese Geldmittel werden dringend benötigt, hauptsächlich für die Gehälter. Möglich ist das aber auch nur deshalb, weil viele das Werk von Martin Römer unterstützen und dem Diakon Geld mitgeben. Spenden gibt es auch in Mexiko selbst, aber nur durch abgelaufene Waren und Gemüse, das niemand mehr kaufen will.

Martin Römer und Peter Zidar brachten im Juli 2019 Lorenzo in die Comunidad. Er war von einem Heim davongelaufen und hatte sich in einem Park aus Karton und Fetzen eine Behausung gebaut. Diese hat ihm ein Gewitter weggerissen. Darauf nahm ihn eine Frau auf und gab ihm neben ihrem Haus ein Dach über dem Kopf und brachte ihm täglich Essen. Aber als bei ihrem Mann ein Gehirntumor diagnostiziert wurde, wusste sie nicht mehr weiter. Ihre Schwester kannte Martin Römer und bat ihn um Hilfe. Lorenzo ist der Älteste im Haus. Wie alt genau er ist, weiß niemand. Er hat keine Papiere. Offiziell existiert er eigentlich nicht. So ist es mit vielen im Haus. Nach der ersten Nacht in seinem Zimmer fragte er: „Wird man hier auch geschlagen?“ Es ist unglaublich, was Lorenzo zuvor alles erlebt hat. Im Haus von Martin Römer und Jaime Ortega hat er endlich eine Familie gefunden.

Infos und Spendenmöglichkeit bei Diakon Peter Zidar: 02772/53538, 0664/73015127, peter.zidar@aon.at, IBAN: AT14 3266 7001 0170 9047, Kontoname: Comunidad Emaus – Mexiko.