Beim Hilfswerk Neulengbach wurde Bilanz gezogen: Im Ehrenamt sind derzeit 26 Mitarbeiter im Bereich Besuchsdienst und Essen auf Rädern tätig. „Die 14 ehrenamtlichen Mitarbeiter im Besuchsdienst betreuten auch in der Corona-Zeit, je nach Erlaubnis und Möglichkeit auch telefonisch, einmal wöchentlich alleinstehende Personen“, berichtet Vorsitzender Günter Graf stolz.

Durch Corona stieg der Bedarf für Essen auf Rädern sprunghaft an. 2020 wurden 21.705 Portionen warmes Essen von 12 ehrenamtlichen Mitarbeitern ausgeliefert. „Im März 2020 stieg der Bedarf um 4.650 Portionen an“, berichtet Graf. Durch die Hilfe der Sponsoren konnte das dafür notwendige Geschirr im Wert von etwa 5.000 Euro angeschafft werden.

Für Essen auf Rädern wurden mit den drei Fahrzeugen des Vereines 64.140 Kilometer zurückgelegt. Das warme Essen wird von den Gasthäusern Koberger in Altlengbach und Schilling in Neustift-Innermanzing sowie von der Firma Sana in Kirchstetten geliefert.

Zusätzlich wurden aber auch mehr als 3.300 Portionen Tiefkühlkost ausgeliefert.

25.900 Einsatzstunden geleistet

Durch die Unterstützung der Gemeinden, der Geschäftsstellen der Raiffeisenbank Wienerwald, der Sparkasse Herzogenburg-Neulengbach, der Volksbank und besonders durch die Unterstützung des LIONS-Club Wienerwald und des Rotary Club Neulengbach-Wienerwald war es möglich, der sprunghaft ansteigenden Nachfrage an Essen auf Rädern im Frühjahr 2020 reibungslos nachzukommen.

Im Jahr 2020 hat die Sozialstation mit 31 Mitarbeitern in der Pflege und Betreuung im Schnitt 125 Kunden betreut und dabei wurden über 25.900 Einsatzstunden geleistet. Mit den 23 Dienstautos wurden dabei insgesamt 264.350 Kilometer zurückgelegt.