Mopedauto aufs Dach gelegt: Wer hat etwas gesehen?

Jeden Samstag geht ein 16-Jähriger fleißig arbeiten, um sich – unter anderem – sein Mopedauto finanzieren zu können. Dieses wurde am Wochenende von Vandalen beschädigt: Mit seinem Gefährt war er am Freitag beim Feuerwehrfest in Johannesberg. Auf der Straße in Richtung Maria Anzbach stellte er dieses ab.

Als er dann gegen Mitternacht zu seinem Fahrzeug ging, war er geschockt. Unbekannte Täter hatten seinen fahrbaren Untersatz aufs Dach gelegt. Feuerwehrkameraden halfen, das Fahrzeug wieder aufzustellen. Dennoch: Am Gefährt entstand Sachschaden. Es wurde Anzeige erstattet. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Wer etwas gesehen hat, meldet seine Wahrnehmung bei der Neulengbacher Polizei.

Zugleich nutzt der Vater des 16-Jährigen Social Media für einen Suchaufruf. Auf Facebook postete er ein Foto des Wagens und bittet um Hinweise.