Eine Flut an Anzeigen wartet auf jenen Kirchstettner, der sich kürzlich mit der Polizei eine Verfolgungsjagd durch den halben Bezirk St. Pölten lieferte - wir berichteten:

St. Pölten/Neulengbach Zeugenaufruf nach Verfolgungsjagd mit Drogenlenker

Der junge Mann, der unter Drogen stand und ohne Führerschein am Steuer eines nicht zum Verkehr zugelassenen Autos unterwegs war, hatte dabei auch zwei Streifenwagen beschädigt.

Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung: Der 18-Jährige soll auf seiner Irrfahrt auch einen Pkw- sowie einen Mopedlenker gefährdet haben. Beide Personen werden gebeten, sich bei der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich, unter 059133/30/4444 zu melden.

Die Gefährdung des Zweiradlenkers trug sich während eines Abbiegeversuches des Bikers in Neulengbach zu. Der Lenker des Mopeds hatte glücklicherweise rechtzeitig reagiert, als er das Blaulicht der Polizeistreifen sah und das Folgetonhorn hörte. Er konnte sich in Sicherheit bringen, ehe der Lenker an ihm vorbeiraste.

In St. Pölten soll der 18-Jährige wenig später bei Rotlicht und mit hoher Geschwindigkeit über eine Kreuzung gerast sein, der nun gesuchte Pkw-Lenker hatte Grünlicht, heißt es von der Polizei.

Detail am Rande: Der Kirchstettner ist bei der Polizei kein Unbekannter: Schon einmal entzog er sich einer Anhaltung der Polizei und fuhr davon, hielt aber schlussendlich dann aber an.