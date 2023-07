Streifzug durch die Geschichte von Kirchstetten

Am Freitag lud die neue Obfrau des Vereins „Kulturstammtisch Kirchstetten“ Victoria Zimmerl-Panagl zur ersten öffentlichen Veranstaltung nach der Pandemie. Der ungewöhnlich hohe Andrang von rund 100 Besuchern, darunter auch Johanna und Gerhard Berger vom Schloss Totzenbach, war dem höchst attraktiven Programm geschuldet: Der Kirchstettener Historiker Marcel Chahrour und der Pianist und Musikwissenschaftler Alexander Greiml unternahmen einen Streifzug durch die Geschichte der kleinen Marktgemeinde. Vom Mittelalter bis zum 20. Jahrhundert spannte sich der Bogen - sowohl mit historischen, als auch mit musikalischen Anekdoten und Geschichten. So ging es zum Beispiel um die Fälschung der Kirchstettener Pfarrgründungsurkunde, die besondere Rolle, die der Totzenbacher Schlossherr Max Trauttmansdorff im 30-jährigen Krieg spielte, und um die bewegten Zeiten der napoleonischen Kriege. Wissenschaftlich profund und unterhaltsam präsentierte Chahrour urkundlich belegte Inhalte, dazu spielte und kommentierte Greiml zeitbezogene Musik; das Publikum, das sich von den beiden durch eineinhalb Stunden fesseln hatte lassen, dankte mit langanhaltendem Applaus, dem sich auch die neue Obfrau in ihren Dankesworten anschloss.

Alexander Greiml und Marcel Chahrour beim Vortrag. Foto: Monika Dietl

Willi Kahri, Gerlinde Bürgmayr, Ludmilla Herzog und Elfi Kahri unterhielten sich im Anschluss an den Vortrag über das Gehörte. Foto: Monika Dietl

Silvia Störchle, Marianne Lang und Elisabeth Brunner genossen nach dem Vortrag ein Gläschen Wein. Foto: Monika Dietl