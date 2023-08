Brand-Laabner Koch baut jetzt historische Schiffe nach

Der ehemalige Chefkoch des Hotels Steinberger Wolfgang Greiner ist in seiner Pension nicht untätig. So ist er in der Gemeinde als Pilzexperte bekannt und organisiert für das Preisschnapsen der Senioren tolle Preise.

Seine größte Leidenschaft gilt aber dem Nachbauen von legendären Schiffen. Nun präsentierte er stolz seinen Mississippi Raddampfer, der um 1870 zwischen New Orleans und St. Luise im Einsatz war. „Mein Prachtstück besteht aus 2.600 Einzelteilen, zwei Jahre habe ich daran gebastelt“, erzählt der ehemalige Chefkoch. Das Prachtstück ist 120 Zentimeter lang und hat eine Höhe von 70 Zentimetern. Sein nächstes Schiffsprojekt hat er übrigens auch schon im Visier: nachgebaut wird das US-Kriegsschiff Constellation aus dem Jahr 1860.