Energie: „Es tut sich einiges in der Region Wienerwald“

„Es tut sich einiges in der Region“, freut sich Klima- und Energiemodellregionmanager Matthias Zawichowski. Im Vorjahr wurde die Energiegenossenschaft Elsbeere Wienerwald gegründet. Das erklärte Ziel: in der Region Ökostrom für die Region zu einem guten Preis erzeugen. Bei dem Projekt wird der Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude forciert, später soll es auch ein Angebot für private Haushalte geben.

In den Gemeinden tut sich viel in puncto Photovoltaik: In Neustift Innermanzing beispielsweise wurden PV-Anlagen im Kindergarten und in der Volksschule in Betrieb genommen. Beide Anlagen haben auch ein Speichersystem, damit die Stromausbeute optimiert werden kann. Für Bürgermeisterin Irmgard Schibich ist klar: „Alle Gemeinden wollen zur Energiewende beitragen. Auch wir wollen unseren Beitrag leisten.“

Auch in Altlengbach tut sich einiges auf dem Energiesektor. „Energiesparen ist für uns kein neues Thema“, hält Bürgermeister Michael Göschelbauer fest: „Wir haben schon Photovoltaikanlagen errichtet als das noch nicht so üblich war.“ Altlengbach könne auf gemeindeeigenen Dächern 130KW/Peak erzeugen. „Photovoltaik wird jetzt schnell mehr, auch im privaten Bereich.“ Die Gemeinde Altengbach fördert diese Initiativen: „Wenn ein Privater eine PV-Anlage macht, zahlen wir 1.000 Euro Zuschuss.“ Auch für Unternehmer gibt es eine Unterstützung. Dass das Interesse groß ist, zeigen die Zahlen: Im Vorjahr gab es 19 Auszahlungen, heuer wurden bereits 31 Förderungen ausbezahlt, und zwar 30 für Privatpersonen und eine für einen Betrieb.

Beim geplanten neuen Altlengbacher Gemeindezentrum soll sowohl Sonnenenergie als auch Biomasse zum Einsatz kommen. Fernwärme gäbe es in Altlengbach schon seit 25 Jahren, so der Bürgermeister. Man habe immer darauf geschaut, regionale Energie zu nutzen. Fernwärme sei sehr gefragt, viele Menschen hätten Interesse, sich an die Fernwärme anzuhängen, so Göschelbauer: „Wir haben eine Umfrage gemacht, da gab es 80, 90 Interessenten.“ Die Fernwärmeanbieter würden mittlerweile an ihre Grenzen geraten, so der Ortschef. In Altlengbach werden derzeit in der Mittelschule und bei der Feuerwehr die Heizungen umgestellt: Statt mit Gas wird künftig mit Biomasse geheizt.

Jürgen Rummel, Obmann der Energiegenossenschaft und Bürgermeister in Neulengbacher, plädiert für den weiteren Ausbau von Photovoltaik und ortet noch großes Potential in puncto Einsparungen. Mitte des Jahres hat die Stadtgemeinde Neulengbach ein erstes Resümee gezogen. „Mit den drei Anlagen am Dach des Feuerwehrhauses und des Dorfhauses in Markersdorf sowie am Dach des Turnsaales in der Volksschule Neulengbach wurden insgesamt 5,16 MWh Überschussstrom erzeugt“, so Rummel. Im gleichen Zeitraum wurde von der Energiegenossenschaft Strom für diverse Verbraucher, wie zum Beispiel die Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, mehrere Kindergärten, das Rathaus und den Friedhof bezogen. Die Rede ist von insgesamt 56,85 MWh bezogen.

„Durch die Preisgestaltung der Energiegenossenschaft konnte in den ersten sechs Monaten des heurigen Jahres eine Kostenersparnis aus dem Strombezug in der Größenordnung von rund 18.000 Euro erreicht werden“, so Rummel. Während der Netto-Strombezug bei der Energiegenossenschaft mit rund 3.700 Euro zu Buche steht, hätte der Einkauf beim Energielieferanten Kosten von rund 22.000 Euro verursacht.

„Die erste Zwischenbilanz zeigt ganz deutlich, dass wir hier sowohl im ökologischen als auch im wirtschaftlichen Bereich auf einem hervorragenden Weg sind.“ Besonders erfreulich sei, dass mit dieser Lösung auch die Betriebskosten für die Kindergärten, den Friedhof sowie die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung gedämpft werden können.“

Der Ausbau geht in Neulengbach weiter: Auf den Sportplätzen Schönfeld und Neulengbach sowie bei der Feuerwehr Ollersbach werden Photovoltaikanlagen errichtet. „Alle drei Projekte werden noch heuer in Betrieb gehen.“