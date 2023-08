„Die Hochstraßer“ spielen auf bis zu 100 Jahre alten Instrumenten

Seit mindestens 88 Jahren besteht der Musikverein „Die Hochstraßer“. Das Besondere an der Blasmusikkapelle: Sie ist der „hohen Stimmung“ treu geblieben. Obmann Josef Zinner erklärt dazu: „Die österreichischen Blasmusikkapellen spielten bis in die 70er-Jahre fast alle in der altösterreichischen hohen Stimmung. Diese entstammte den Militärkapellen. Dann wechselten die Kapellen auf Instrumente, die etwa einen Halbton tiefer gestimmt sind.“

In Österreich seien nur vier Kapellen bekannt, die in der höheren Stimmung spielen, führt Josef Zinner weiter aus. Neben den Hochstraßern sind das die Hoch-und Deutschmeisterkapelle aus Wien, die Musikkapelle Althofen aus der Steiermark und die Emaus-Jünger aus Ebenau im Salzburgerland. Diese vier Kapellen treffen sich auch immer wieder zu besonderen Anlässen.

Die Instrumente der Hochstraßer haben teilweise ein Alter von 100 Jahren. „Der Klang ist seidig und weich, das macht auch das besondere Klangerlebnis, das bei unseren Auftritten zu erleben ist“, heißt es seitens des Musikvereins. Diesen Klang kann man bei einem Dämmerschoppen, den „die Hochstraßer“ am 12. August ab 19 Uhr in der Schulz Hütt'n in Altlengbach spielen, erleben.

14 aktive Musiker zählt die Gruppe derzeit. „Damit sind wir für unser Programm, das traditionelle österreichische und böhmische Blasmusik umfasst, gut aufgestellt“, so Josef Zinner. Der Altlengbacher ist heuer zum Obmann der Blasmusikkapelle gewählt worden. Bei der Kapelle ist er bereits seit rund 30 Jahren als Tenorhornspieler dabei. Kapellmeister ist Thomas Pölzl, der Direktor der Mittelschulen Neulengbach und Pressbaum.