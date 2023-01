Wieder wurde in Kirchstettner Werkstatt eingebrochen

Den Start in das neue Jahr hat sich das Team von KFZ Diesmayr nach dem Betriebsurlaub wohl etwas anders vorgestellt. Am Abend des Dreikönigstages wurde in die Firma im Kirchstettner Gewerbegebiet eingebrochen.

„Der Seniorchef hat am Abend vorbeigeschaut und gesehen, was passiert ist“, heißt es dazu aus dem Unternehmen. Gleich wurde die Polizei eingeschaltet, die die Ermittlungen zur Ausforschung der Täter aufgenommen hat. „Eine Sofortfahndung blieb leider erfolglos“, berichtet die Landespolizeidirektion.

Via Facebook wird um Hinweise gebeten

Die Einbrecher – man geht von mehreren Personen aus – brachen Container auf und schlugen die Scheibe bei einem Rolltor ein, um ins Innere zu gelangen. Dort erbeuteten sie Reifen, Werkzeuge und Maschinen. Die Schadenssumme beläuft sich laut Exekutive auf rund 20.000 Euro.

Via Facebook startete KFZ Diesmayr einen Aufruf: „Falls jemandem etwas Ungewöhnliches aufgefallen ist, bitten wir um Hinweise.“

Schon einmal war die Werkstatt Ziel von Einbrechern: Bereits im April 2021 stiegen Täter in das Gebäude ein und stahlen Geld aus der Kasse (die NÖN hat berichtet).

